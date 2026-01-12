На курорте Архыз вырос спрос на ночное катание

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии за новогодние каникулы на четверть вырос спрос на ночное катание: такую форму отдыха выбрали свыше 10 тыс. туристов.

«Главным трендом нового зимнего сезона стало вечернее катание. С 1 по 11 января свыше 10 тыс. гостей воспользовались возможностью покататься на специально освещенных трассах под звездным небом. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, что свидетельствует о растущей популярности ночного активного отдыха на склонах», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Отмечается, что с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Архыз посетили более 131 тыс. туристов.

«Горные лыжи остаются самыми популярными, комфортными и любимыми у наших туристов зимой. В этом январе запросов на прокат лыж, а также экипировки, снаряжения и инструкторов по ним — более 2 500, а сноубордов — свыше 700, — рассказал гендиректор курорта Роман Киранчук, цитата которого приводится в сообщении. — Помимо катания, гости активно пользуются дополнительными зимними развлечениями: высокогорными качелями, расположенными на северном склоне нашего курорта на высоте свыше 2 500 метров, прогулками на снегоходах по зимнему лесу, тюбингом и спа-процедурами в отелях».

Всесезонный горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии ориентирован на активный семейный отдых. Популярная туристическая локация включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, а также высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.