Что посмотреть в Твери за день: лучшие достопримечательности

Тверь — популярный у любителей мини-путешествий город, и это неудивительно. Город расположен между Москвой и Санкт-Петербургом, из обеих столиц добраться до него можно всего за несколько часов на «Сапсане» или фирменном поезде, а из Москвы — на электричке. Здесь хорошо сохранилась историческая архитектура, в том числе старинные православные храмы с ценными артефактами. «Лента.ру» делится большой подборкой идей для интересного пешего маршрута в Твери, рассказывает о местной кухне и предлагает места для фото.

Как добраться до Твери

Во многом популярностью среди туристов Тверь обязана своему удобному расположению: всего 162 километра от Москвы по прямой. Расстояние от Санкт-Петербурга больше (521 километр), но преодолеть его тоже можно достаточно быстро. В город приезжают не только жители центральной части страны, Тверь нередко становится дополнительной точкой на карте после путешествия по столице.

В городе нет аэропорта, добраться до Твери можно на поезде или на автомобиле.

На поезде

Из Москвы проще всего добраться до Твери на электричке или «Сапсане» от Ленинградского вокзала. Самая быстрая «Ласточка» долетает всего за 1 час 17 минут, «Сапсан» едет 1 час 9 минут. Стоимость проезда — от 610 рублей на электричке и от 1200 рублей на «Сапсане».

Из Санкт-Петербурга самый быстрый и удобный вариант — «Сапсан». Время в пути — 3 часа, билеты — от 1445 рублей. Почти так же быстро, но вдвое дешевле до Твери можно доехать на «Ласточке» — 3 часа 40 минут в дороге и от 669 рублей за билет. Однако она ходит только один раз в день.

Из каких еще городов можно доехать до Твери напрямую на поезде:

Белгород;

Ростов-на-Дону;

Сочи;

Нижний Новгород;

Мурманск;

Казань;

Симферополь.

На машине

Из Москвы быстрее всего можно можно доехать по платной трассе М-11 «Нева» — за 2 часа 6 минут. Проезд на легковом автомобиле в сумме стоит от 1570 рублей. Можно выбрать маршрут в обход платной дороги, самый быстрый вариант без пробок займет три часа.

Из Санкт-Петербурга можно доехать за 5 часов 16 минут по трассе М-11 «Нева», суммарная стоимость проезда для легкового авто — от 2000 рублей. Самый удобный маршрут в обход платной дороги — трасса М-10 «Россия». Время в пути по ней займет от 8 часов 47 минут.

Откуда еще недалеко ехать до Твери на машине:

Ярославль (326 километров);

Рязань (383 километра);

Иваново (482 километра);

Владимир (370 километров);

Калуга (354 километра);

Тула (366 километров);

Кострома (408 километров).

Тверь: краткая история города

Тверь старше Москвы: официально ее история отсчитывается с 1135 года — им датировано первое упоминание города в Лаврентьевской летописи. До середины XIII века Тверь была частью Переяславль-Залесского княжества, а с 1247 года стала центром отдельного Тверского княжества.

Непродолжительное время Тверь была столицей Северо-Восточной Руси. Тверской владыка Михаил Ярославич носил титул Великого князя всея Руси в период с 1305 по 1317 год. В 1375 году, после окончательного поражения в борьбе с Московским княжеством, Твери пришлось признать первенство Москвы.

Одним из самых знаменитых жителей Твери в Средневековье был купец Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря». Он первым среди европейцев нашей эры побывал в Индии

В эпоху Петра I через Тверь проходили торговые пути из Москвы в Санкт-Петербург, а в годы правления Екатерины II город начал обретать современный облик. После большого пожара 1763 года императрица велела застраивать центр Твери только каменными домами. Восстановление поручили архитектору Петру Никитину. Именно он построил знаменитый путевой дворец Екатерины II. Во многом благодаря Никитину Тверь стала одним из самых красивых городов Российской империи.

В XX веке Тверь и Тверская область временно утратили историческое имя. Город носил название Калинин, а область стала Калининской. Исторические названия региону и его столице вернули в 1990 году.

Достопримечательности Твери

Тверской кремль

Где находится: точного адреса нет, но можно ориентироваться на Путевой дворец — улица Советская, дом 3. Часы работы: без ограничений. Стоимость посещения: бесплатно.

Кремль — первая из любого рейтинга локация в Твери, куда сходить надо обязательно. На его территории расположены самые интересные места: Путевой дворец, оранжерея и городской сад.

Кремль до наших дней не сохранился, но в центральной части городского сада можно увидеть остатки крепостного рва. Каменную крепость в Твери так и не возвели. Первая деревянная появилась в XII веке. Затем кремль не раз разрушался и перестраивался, начиная с нашествия войска хана Батыя в XIII веке.

1600 метров составляла протяженность крепостных стен Тверского кремля после расширения в XIV веке

Тверской кремль имел овальную форму. С двух сторон его огибали реки — Тьмака на западе и Волга на севере. Ров располагался на восточной стороне. В Средние века на территории кремля проживали бояре и служилые люди, а после вхождения Тверского княжества в состав Московского на территории крепости разместили приказную избу (резиденцию московских наместников), продовольственные склады и тюрьму.

В 1707 году по приказу Петра I крепость усилили: император опасался нападения шведов на город, которого в итоге удалось избежать. До конца Северной войны через Тверь шло снабжение петровской армии, а после заключения мира со Швецией кремль утратил оборонное значение, и деревянные постройки уже не было нужды поддерживать в боеспособном состоянии. Крепость сгорела при пожаре 1763 года.

Успенский собор

Где находится: набережная Афанасия Никитина, 1. Часы работы: 08:00-19:00 ежедневно. Стоимость посещения: бесплатно.

Собор успения Пресвятой Богородицы — единственное сооружение древнего мужского Отроч Успенского монастыря, сохранившееся до наших дней. Храм построили в 1721-1722 годах на средства монастыря и крупное пожертвование купца Ивана Корыхалова из Санкт-Петербурга. Храм возвели на месте каменной церкви XIII века. Первое упоминание Отроч Успенского монастыря в летописях датируется началом XII века.

До наших дней в иконостасе Успенского собора сохранилась одна икона 1723 года — «Успение»

Легенда о появлении Отроч Успенского монастыря По легенде, Отроч Успенский монастырь появился на территории первой тверской крепости, где вместе с ратью жили и княжеские отроки (младшие члены дружины). Когда случались нападения на крепость, отроки становились гарнизоном в укреплении. Другая легенда связана с княжеским отроком Григорием, который якобы служил в крепости при князе Ярославе Ярославиче. По преданию, князь женился на «сговоренной невесте» Григория, из-за чего отрок решил стать монахом. Легенда гласит, что Григорий (в иночестве Гурий) служил в монастыре на территории крепости и в нем же вскоре был погребен — он ушел из жизни молодым.

В древности Отроч Успенский монастырь находился под покровительством тверских князей. В Средние века монастырь становился местом ссылки для людей, разгневавших великого князя или царя. Например, в 1531 году князь Василий Иванович сослал в Отроч Успенский монастырь знаменитого книжника и переводчика Максима Грека, а в годы правления Ивана Грозного здесь был заключен митрополит Филипп, критиковавший опричную политику. С XVIII века он стал образовательным центром Твери. В 1727 году на базе храма появилась духовная семинария, а в 1809 году — уездное и приходское училища.

Путевой дворец, Тверская картинная галерея

Где находится: улица Советская, дом 3.

Часы работы: понедельник — выходной, вторник — экскурсионный день по предварительной записи, среда-четверг, суббота-воскресенье — с 11:00 до 18:00, пятница — с 11:00 до 20:00. Стоимость посещения: от 300 рублей для взрослых, от 200 рублей для студентов и пенсионеров, детям до 6 лет — бесплатно.

Путевой дворец на территории кремля появился уже после утраты крепости — в 1764-1766 годах. Свое название он получил по предназначению: дворец служил для отдыха членов императорской семьи, когда они путешествовали из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.

Как менялся облик дворца Петр Никитин спроектировал дворец в стиле классицизма с элементами барокко. В начале XIX века перед переездом во дворец сестры Александра I — великой княжны Екатерины Павловны его перестроил архитектор Карл Росси. В это время на фасаде здания появились первые скульптуры, а на его территории — оранжерея. Многие украшения в стиле барокко Росси убрал с фасада. В 1864 году фасад дворца еще раз обновил профессор Императорской академии художеств Александр Рязанов. Он вернул барочную лепнину, добавил скульптурные фигуры к {{аттику|Аттик |— обращенная к зрителю декоративная стенка, парапет или этаж, которые располагают над основным, визуально выделенным карнизом.}} и достроил два больших балкона у центрального входа. Осенью 1941 года дворец был частично разрушен во время нападения немецко-фашистских захватчиков. После Победы его восстановили достаточно быстро — в 1948 году. В начале XXI века в Путевом дворце проходила реконструкция, которая завершилась в 2016 году.

В начале XIX века Путевой дворец получил новую роль. Когда в нем поселилась Екатерина Павловна вместе с первым супругом, принцем Георгом Ольденбургским, дворец стал модным литературным салоном и одним из центров светской жизни, причем не только для Твери, но и для всей России: вместе с местными дворянами его посещали выдающиеся жители Санкт-Петербурга и Москвы.

После революции здесь разместили Советы рабочих и крестьянских депутатов и Губернский исполнительный комитет. В наши дни во дворце располагаются Тверская областная картинная галерея, литературный и историко-архитектурный музеи.

Более 50 000 экспонатов включает художественное собрание Тверской картинной галереи

Тверской академический театр драмы

Где находится: улица Советская, дом 16. Часы работы кассы: 11:00-19:00. Стоимость посещения: экскурсий нет, но можно осмотреть театр перед спектаклем (билеты — от 500 рублей).

Тверской театр популярен среди туристов не только как памятник архитектуры в стиле сталинского ампира с величественной античной колоннадой, но и как важная часть театральной истории страны. В середине XX века его артистов считали образцовыми профессионалами, а постановки по качеству приравнивали к спектаклям лучших столичных театров.

История Тверского театра началась в 1745 году. Первый театр открыли при Тверской духовной семинарии — он работал в течение 30 лет. В 1787 году для театра построили первое собственное здание, но оно было не единственным — труппы переезжали еще в 1848, 1879, 1888 годах. В конце XIX — начале XX века в Твери появилось несколько театров, которые в 1920-1926 годах объединили в общий Калининский государственный театр. Как и многие здания, в 1941 году Калининский театр был разрушен, его отстроили заново только к 1951 году. И это здание уже сохранилось до наших дней.

Около 40 постановок включает современный репертуар Тверского театра драмы. Среди них — «Марья Моревна и царский сын», «Снежная королева», «Вишневый сад», «Мастер и Маргарита», «Доходное место», балет «Спящая красавица»

При Калининском театре в 1962-1967 годах открыли филиал студии Московского художественного академического театра (МХАТ). В этом филиале учились актеры и режиссеры, которые впоследствии получили статус народных и заслуженных артистов России.

Музей тверского быта

Где находится: музей расположен по двум адресам — Городская усадьба (улица Горького, дом 19/4) и Дом купцов Арефьевых (улица Нахимова, дом 3/21). Время работы: 10:00-18:00 со среды по воскресенье.

Стоимость посещения: от 120 рублей для взрослых, от 100 рублей для студентов и пенсионеров, детям и подросткам до 16 лет — бесплатно.

Музей тверского быта — крупнейшая часть Тверского государственного объединенного музея. Его филиал в городской усадьбе, которая принадлежала купцу Павлу Пирогову, показывает купеческий быт XVIII века. В комплекс входит главный усадебный дом, два флигеля, амбар, пряничная пекарня, колодец и беседка.

В доме купцов Арефьевых можно увидеть экспозицию декоративно-прикладного искусства Твери. Среди экспонатов — ткацкий станок (можно сфотографироваться, сидя за ним), старинные самовары (с традиционным чаепитием во время экскурсии), продуктовая корзина рабочего XIX века, интерьер дома иконописца, визуализация легенды о приезде Петра I в дом Арефьевых.

В каких еще музеях Твери стоит побывать:

Музейно-выставочный центр Музей козла Музей Плюшкина Ретро-техно-музей «Интернета нет» Музей средневекового оружия и доспехов (Тверская оружейная палата)

Красивые локации для фото

Набережная реки Волги

Тверь расположена в живописном месте на берегах Волги, в местах впадения рек Тверцы и Тьмаки. Тверь часто сравнивают с Санкт-Петербургом не только из-за архитектуры исторического центра. Как и столица Российской империи, город кажется выстроенным на воде, и здесь тоже много красивых мостов.

Более 30 мостов насчитывается в Твери на сегодняшний день

На правом берегу Волги в центре Твери расположена набережная Степана Разина. Отсюда открывается вид на памятники архитектуры XVIII века, построенные «сплошною фасадою», как часто делали в то время. В том числе с набережной хорошо просматривается дом купцов Куровых, дом титулярного советника Панова, дом городского главы Головинского. На набережной Степана Разина можно сделать очень атмосферные фото в духе петербургской эстетики, но без столичного шика.

Параллельно левому берегу Волги в заволжской части Твери есть набережная Афанасия Никитина. Здесь открывается вид совсем с другим настроением: Успенский собор Отроч Успенского монастыря, менее известная, но не менее красивая Воскресенская церковь, федеральный памятник архитектуры Дом Зубчатниковых. Если подняться немного выше от воды, можно найти смотровую площадку в виде древнерусской ладьи — напоминание о том, что в древности и в Петровскую эпоху в городе работали верфи.

Трехсвятская улица

В Твери Трехсвятская улица — как Арбат в Москве. Движение здесь открыто только для пешеходов, мостовая выложена красивой брусчаткой, по обеим сторонам улицы выстроились в ряд разноцветные старинные домики с кафе и ресторанами на первых этажах, в хорошую погоду выступают музыканты, а уличные художник предлагают туристам свои услуги.

Парк Победы

Чтобы погулять в парке Победы, нужно пройти чуть южнее от исторического центра города. Парк разбили на территории бывшего яблоневого сада совхоза «Калининский», но яблони убирать не стали. Поэтому особенно красивые фото здесь получаются весной, в период цветения.

Кроме того, в парке расположена круглогодичная экспозиция советской военной техники времен Великой Отечественной войны. Среди них — танк Т-80БВ, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, гаубица М-30, военный самолет МиГ-25РБ (разведчик и бомбардировщик).

Березовая роща

Еще один живописный уголок на берегу Волги расположен на окраине Твери в поселке ВНИИСВ, или, как называют его местные жители, Химинституте (Химе). Это природный парк — он менее благоустроен, но благодаря этому богат на живописные пейзажи.

В парке сохранена естественность ландшафта и отсутствует какая-либо инфраструктура, остались только немногочисленные спортивные снаряды, лавочки и урны. Когда-то в парке работало кафе, но это было очень давно. Парк может показаться запущенным, да, в принципе, это так и есть, ухода за территорией очень не хватает. Но есть своя прелесть, свой шарм в этой полудикости Елена Ромащенко жительница Твери

Кулинарные маршруты

Рестораны и кафе с тверской кухней

Тверская кухня в целом мало отличается от общей русской. Это неудивительно, ведь Тверь — один из старейших городов страны, который был крупным центром торговли, а значит, местные рецепты быстро распространялись не только в соседние города, но и в дальние уголки страны. Но все же в меню местных ресторанчиков можно встретить незнакомые названия блюд и необычное исполнение того, что мы любим с детства.

Оливье по-шошински. Шоша — это деревня в Конаковском районе Тверской области. Любимый новогодний салат здесь готовят с мясом дикой утки, крабом и ветчиной. Тверские кокорки. Это пирожки из картофельного теста, внешне похожие на ватрушки, только вместо творога они покрыты сметаной. Пожарские котлеты. Это легендарное блюдо изобрели в XIX веке в Торжке (Тверская область). В классическом варианте их готовят из курицы со сливочным маслом. Щучина. Холодный летний суп, чем-то напоминает окрошку, только готовится на рыбном бульоне, вместо мяса и колбасы в него добавляют щуку, а вместо свежих огурцов — соленые. Тверские щи. От обычных отличаются тем, что их готовят с грибами. Тверские леса богаты подосиновиками, маслятами и белыми грибами — они и являются важнейшим ингредиентом. Чорыг. Старинная вариация рыбного омлета. Чорыг готовят из белой рыбы: сначала филе обжаривают, а затем запекают в смеси из яиц и молока. Подают с зеленым луком и стаканом молока. Жбень. Традиционный ржаной хлеб, тесто для которого замешивают на простокваше.

Топ кафе с местными блюдам Grand Cafe. Адрес: улица Симеоновская, д. 30/27. Средний чек: 1500-2500 рублей. Ресторан «Тверской». Адрес: проспект Чайковского, дом 33. Средний чек: 750 рублей. Кафе «Манилов». Адрес: улица Советская, дом 17. Средний чек: 600-800 рублей. Ресторан «Губернаторъ». Адрес: улица Новоторжская, дом 15к1. Средний чек: 2200-2500 рублей. Сеть фастфуда «Сковородка». На конец 2025 года работает семь заведений. Средний чек: 400 рублей.

Фестивали в Твери

«Верхневолжье»

Если запланировать поездку в Тверь в августе, стоит выбрать даты так, чтобы попасть на фестиваль «Верхневолжье». Он проходит каждый год на закате лета в ландшафтном парке «Тьмака» на берегу одноименной реки — практически в центре города.

«Верхневолжье» — это фестиваль еды и развлечений, где лучшие рестораны города и региона угощают гостей местными блюдами, а фермеры и производители продуктов питания устраивают большую ярмарку. Среди развлечений — турнир по волейболу, веревочный парк, мастер-классы, детская анимация.

«Тверская застава»

Это исторический фестиваль, который проходит ежегодно в начале мая в деревне Власьево, расположенной всего в 10 километрах от Твери. Доехать от центра города можно на такси (стоимость поездки — от 300 рублей) или на автобусах № 10, 41, 106, 225 и 233 (стоимость проезда — 53 рубля на конец 2025 года).

В программе — исторические реконструкции с битвами богатырей и богатырш в кольчугах. Здесь можно научиться стрелять из лука и освоить азы владения мечом, попробовать традиционные тверские блюда и найти ремесленные сувениры на ярмарке.