Названы любимые занятия китайских туристов в России

Посол КНР Чжан Ханьхуэй отметил рост интереса китайских туристов к тематическим поездкам в Россию. Интервью дипломата опубликовано на портале Life.ru

Так, в числе любимых занятий гостей из Поднебесной он назвал зимний отдых, наблюдение за северным сиянием, участие в фестивалях и путешествия по маршрутам, связанным с искусством. Ханьхуэй пояснил, что в последнее время появляется тенденция к «омоложению» туристов из КНР, и формат их путешествий постепенно смещается от традиционных обзорных туров к более глубокому личному погружению.

Собеседник издания добавил, что Россия популярна у китайских туристов благодаря широким просторам, богатому историческому наследию и уникальному культурному очарованию. В числе главных точек притяжения он назвал Красную площадь, Эрмитаж, храмы городов Золотого кольца, Казанский кремль, северное сияние в Мурманске, озеро Байкал и вулканические термальные источники Камчатки.

Ранее сообщалось, что китайские туристы массово устремились в Мурманск ради зачатия «счастливых детей» под северным сиянием. Согласно их верованиям, такой ребенок будет счастлив всю жизнь.