Кавказские курорты за время новогодних каникул посетили больше 70 тыс. туристов

Свыше 70 тыс. туристов посетили кавказские курорты "Эльбрус", "Ведучи" и "Мамисон" за время новогодних каникул. Это на 11 тыс. человек больше, чем годом ранее, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

"70,7 тыс. отдыхающих посетили курорты Кавказ.РФ в новогодние каникулы. Это на 11 тыс. больше, чем в аналогичный период годом ранее. Средний рост турпотока составил 18%, причем лидером по приросту туристов стал чеченский "Ведучи". "Мамисон", открывший первый горнолыжный сезон, в начале января вышел на тысячу гостей в день. "Эльбрус" принимал до 7 тыс. туристов каждый день. Самой популярной датой стало 5 января - курорт в Кабардино-Балкарии посетило 7,3 тыс. человек, а в Северной Осетии - 1,3 тыс. человек. На "Ведучи" 4 января отдыхало 450 человек, что тоже является рекордом для строящегося курорта в Чечне", - сообщили в Кавказ.РФ.

Курорт "Эльбрус" встретил свой 56-й горнолыжный сезон сразу несколькими новинками - восточной зоной с двумя канатками и трассами и вечерним катанием, которое собирало до 500 человек ежедневно.

"Несмотря на позитивную динамику, все праздники природа испытывала нас на прочность - и на "Эльбрусе", и на "Мамисоне" хроническое бесснежье и ветра сменил настоящий снежный циклон, частично парализовавший работу курортов. Команда эксплуатации работала круглосуточно, чтобы обеспечить готовность трасс. Канатные дороги периодически закрывали по ветру, это базовые требования безопасности. Мы прибавили по турпотоку, но гораздо важнее для нас создавать качественный продукт, курорты, куда гости возвращаются, где получают новый опыт и перезагружаются. В этой части работы еще очень много", - генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Также на Эльбрусе прошел традиционный праздничный спуск Дедов Морозов, в котором приняли участие 65 райдеров в новогодних костюмах.