Сколько туристов посетило курорты Кавказа в новогодние дни

Более 70 тысяч отдыхающих в новогодние праздники воспользовались канатными дорогами на курортах Кавказ.РФ. Увеличение турпотока составило 18% в сравнении с таким же периодом прошлого года.

«70 709 гостей посетили курорты Кавказ.РФ в новогодние каникулы. Это на 11 тысяч больше, чем в аналогичный период годом ранее. Средний рост турпотока составил 18%, причем лидером по приросту туристов стал чеченский Ведучи, а Мамисон, открывший первый горнолыжный сезон, в начале января вышел на тысячу гостей в день», — сообщили в пресс-службе института развития, отметив, что указанные цифры учитывают только пользователей канатных дорог под управлением Кавказ.РФ.

По данным института развития, курорт Эльбрус в Кабардино-Балкарии принимал 6500−7000 туристов каждый день, максимум зафиксирован 5 января: в этот день количество отдыхающих на курорте достигло 7 370 человек. Турпоток на Мамисоне в Северной Осетии в эту же дату достиг 1 320 человек. Рекордное число туристов на строящемся курорте Ведучи в Чечне — 450 человек — отмечено 4 января.

Впервые на Эльбрусе непосредственно перед Новым годом открыли вечернее катание: в среднем по вечерам ежедневно катались около 500 человек. Кроме того, на курорте работала новая восточная зона горнолыжных трасс с двумя канатками.

«Несмотря на позитивную динамику, все праздники природа испытывала нас на прочность — и на Эльбрусе и на Мамисоне хроническое бесснежье и ветра сменил настоящий снежный циклон, частично парализовавший работу курортов. Команда эксплуатации работала круглосуточно, чтобы обеспечить готовность трасс. Канатные дороги периодически закрывали по ветру, это базовые требования безопасности», — рассказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

В пресс-службе также сообщили, что в гуляниях в новогоднюю ночь на курортах приняли участие около 3000 человек, а на Эльбрусе провели традиционный праздничный спуск Дедов Морозов, в котором приняли участие 65 райдеров.