Сколько туристов посетило Приморье в 2025 году

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко рассказала, что в 2025 году регион принял почти 4 млн туристов, что превысило показатель 2024-го с 3,9 млн посещений.

Рост зафиксирован по всем основным направлениям отдыха и по средней продолжительности пребывания гостей, отметила она в интервью ИА PrimaMedia.

«Регион не только укрепил позиции как одно из популярных направлений для российских туристов, но и постепенно усилил свою привлекательность на международной арене», — отметила Набойченко.

По её данным, в минувшем году край посетили около 470 тыс. иностранных туристов. Приморье вошло в тройку российских регионов с наибольшей посещаемостью таких гостей наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее сайт 360.ru сообщал, что Московская область направит почти 10 млрд рублей на государственную программу «Культура и туризм Подмосковья» в 2026 году.