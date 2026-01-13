В Дербенте построят пятизвездочный отель

В Дербенте на берегу Каспия появится пятизвездочная гостиница, рассчитанная на 186 номеров. Положительное заключение на строительство выдала Главгосэкспертиза России.

© «Это Кавказ»

«В дагестанском Дербенте в районе Коса на побережье Каспийского моря в рамках национального проекта „Туризм и гостеприимство“ создадут гостиницу категории 5* на 186 номеров. Общая площадь гостиницы составит более 24 тысяч кв. метров», — сообщается в телеграм-канале Главгосэкспертизы страны.

По проекту, круглогодичный приморский комплекс будет включать акватермальную спа-зону и бассейны с элементами аквапарка. Также на площади 4 гектара создадут развлекательную и пляжную инфраструктуру, в том числе прогулочные зоны и летние концертные площадки.

«Корпорация Туризм.РФ в качестве стратегического партнера проекта обеспечила доступ к мерам государственной поддержки в рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“, включая софинансирование и льготное кредитование для строительства объекта. Финансовым партнером выступает Сбер. В ближайшее время объект ожидает получение разрешения на строительство, затем совместно с инвестором будет определен генеральный подрядчик и начнется подготовка стройплощадки для возведения гостиницы», — прокомментировали в корпорации Туризм.РФ.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию гостиничный комплекс сможет ежегодно принимать до 67 тысяч человек.

В конце 2025 года «Это Кавказ» сообщал, что в Дербенте приступили к строительству курортного отеля сети Azimut Hotels. Возведение туристического объекта обойдется в 3 миллиарда рублей. Будущий шестиэтажный гостиничный комплекс предложит 180 номеров различных категорий.