Сотрудники сочинского аэропорта помогли спасти пассажира от мошенников

Сотрудники аэропорта Сочи спасли пассажира от мошенников. Мужчина чуть не переписал на злоумышленников квартиру и несколько автомобилей. Об истории рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

© tourdom.ru

Сам инцидент произошел во время длинных праздничных выходных. К сотрудникам курортного аэропорта обратились родственники мужчины, который ночным рейсом летел из Москвы в Сочи. По их словам, пассажир находился под влиянием мошенников, отключил телефон и ни с кем не контактировал. Так что за помощью пришлось обратиться к работникам терминала.

Информации было немного – только номер рейса и фото. Однако и этого хватило.

«Менеджер по гостеприимному сервису встретила пассажира, ей удалось мягко объяснить ситуацию и дать ему телефон, чтобы он услышал голос родных. После долгого разговора к мужчине начало приходить осознание произошедшего», – уточнили в пресс-службе.

Разговор с семьей помог. Пассажир решил не отдавать мошенникам свое имущество, купил билет до Москвы и благополучно улетел домой.