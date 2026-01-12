Аэропорт Краснодара временно прекратил прием и отправку воздушных судов из-за снежного циклона. Об этом в срочном порядке информировала пресс-служба воздушной гавани.

Ограничения на полеты были введены для проведения работ по очистке аэродрома и, по предварительным данным, будут действовать до 15:00. Вместе с тем, этот срок может быть пересмотрен, если интенсивность осадков не снизится. Все наземные службы переведены на усиленный режим работы, включая непрерывную уборку снега и обработку от гололеда ВПП, рулежных дорожек, перрона и привокзальной площади.

Согласно данным онлайн-табло, непогода серьезно повлияла на расписание. Задержки и переносы коснулись ряда рейсов, запланированных в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, а также за рубеж – Грузию и Узбекистан. При этом регистрация на некоторые из них уже завершена, однако фактическое время вылета будет отложено.

Среди прибывающих рейсов задержки затронули воздушные суда, следующие из Казани, Стамбула, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Часть самолетов находится в пути с увеличенным временем прибытия.

Администрация аэропорта призывает пассажиров внимательно следить за изменениями в графике и заранее уточнять статус своего рейса. В терминале для оперативного решения вопросов работают представители авиакомпаний. Путешественникам также доступны комната матери и ребенка и пункты с бесплатной питьевой водой. Актуальную информацию рекомендуется отслеживать на онлайн-табло аэропорта и через уведомления по рейсам в телеграм-боте.