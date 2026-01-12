Пять идей для релакс-отдыха на Кавминводах

Лишний вес, бессонница и апатия — распространенные «гости», наведывающиеся после долгих новогодних каникул. Однако с ними вполне можно справиться. И один из способов — отправиться на Кавминводы. Редакция «Это Кавказ» выяснила, как начать 2026 год с чистого листа.

Пройти релакс-процедуры

Начать перезагрузку после плотных застолий и сбившегося распорядка дня стоит с расслабления и восстановления обменных процессов. В санаториях Кавминвод для этого разработаны полноценные детокс-программы, где сочетаются диагностика, питание и процедуры. В санатории «Плаза СПА» в центре Кисловодска, например, популярен комплекс «Детокс лайт».

— У нас есть специальное исследование для оценки состояния сосудистой системы. Как известно, она играет важную роль в общем самочувствии. Проводим также диагностику дефицитов, аллергических реакций на лекарства и продукты питания. В составлении программы участвуют диетологи и эндокринологи, — рассказала главный врач санатория «Плаза СПА» Наталья Моисеенкова.

Одним из эффективных методов восстановления здесь называют ванночки detox: в наполненную водой ванну для ног подается низкое напряжение тока. Процедура, несмотря на описание, приятная, но проводится только после консультации врача.

Побыть наедине с собой

Как бы нам ни было приятно общение с близкими, активное социальное взаимодействие забирает много энергии. И временное уединение — хороший источник восстановления энергии, считают специалисты. Чтение книг, рисование, йога или медитация — подойдет любое занятие в тишине. В санаториях КМВ предлагают совместить это с массажем в четыре руки со специальными маслами и травами.

— После процедуры появляется прилив энергии, ощущение радости и избавления от напряжения и стресса, — объяснила Моисеенкова.

Перейти на правильное питание

От одного приема пищи, который может растянуться на весь день и ночь, после праздников важно вернуться к нормальному режиму питания. То есть питаться чаще, но более легкими блюдами и в небольшом объеме. В санаториях предлагают есть 4−6 раз в день. Главное — низкая калорийность и разнообразие.

С диетическим питанием хорошо сочетается минеральная вода. Врачи говорят, что она удовлетворяет сразу две потребности: во влаге и полезных веществах. На курортах КМВ есть бюветы с самыми разными видами минеральных вод — нарзан, «Славяновская», «Ессентуки 4» и другие. Важно лишь не забывать проконсультироваться с врачом.

Очиститься… через грязь

Для стимуляции детокс-процессов можно добавить в программу грязевые процедуры. Они насыщают организм полезными микроэлементами, снимают воспаления и улучшают обмен веществ.

В бальнеогрязелечебнице Железноводска — одной из крупнейших в Европе — популярно отделение лечебной грязи с подземными резервуарами. Сырье доставляют прямо из озера Тамбукан и хранят при определенной температуре. Грязь известна содержанием минеральных веществ, бактерицидными, иммуномоделирующими и регенерирующими свойствами.

Собственная грязелечебница есть в железноводском санатории «Здоровье». Здесь принимают узкие специалисты, включая гирудо- и иглорефлексотерапевта. Среди процедур — подводный душ-массаж, пароуглекислые и хвойно-жемчужные ванны, кедровая мини-сауна.

Прогуляться по горным склонам

После праздников важно больше бывать на свежем воздухе — это ускоряет естественное очищение организма и улучшает дыхание. Легкие прогулки по горам — отличный способ мягко вернуть тело в тонус.

Склон Машука в Пятигорске отлично подходит для такого вида послепраздничного детокса. Туристы приезжают сюда, чтобы гулять среди сосен, вдыхать горный воздух и открывать для себя новые живописные маршруты.

Некоторые санатории предлагают свои терренкуры. Так, например, на северо-западном склоне Машука, рядом с местом дуэли Михаила Лермонтова, находится «Лесная поляна». Гости здесь могут не только гулять по территории, но и пройти популярные на курорте процедуры: сеансы спелеотерапии в соляной пещере, светолечение, термо-, магнито-, механо-, оксигенобаротерапию и ЛФК.