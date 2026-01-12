Кубань теряет туристов: как эко-катастрофа перекроила карту санаторного отдыха

Экологическая катастрофа в Краснодарском крае привела к оттоку туристов из местных санаторно-курортных учреждений. Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма, в интервью отметил, что снижение заполняемости здравниц Кубани составило около 120 тысяч человек за 9 месяцев, если сравнивать с прошлым годом.

Хотя эта цифра и не критична на фоне общего роста турпотока в регион с 2019 года, наблюдается перераспределение туристов. Часть отдыхающих предпочла Крым и Ставропольский край. В Ставрополье за тот же период прирост составил более 20 тысяч человек.

Данилов также рассказал о рентабельности санаторного бизнеса на юге России. По данным РБК ТВ Юг, у ведущих игроков отрасли операционная рентабельность продаж колеблется от 8 до 15%, а в среднем по отрасли она ниже, что сдерживает интерес инвесторов.

Тренды в санаторном лечении на юге меняются. Помимо традиционных программ, популярность набирают направления «Антистресс» и превентивная медицина, или биохакинг.

Сроки окупаемости санаторных объектов зависят от ценового сегмента. Крупные объекты среднего ценового сегмента достигают устойчивости быстрее за счет масштаба. В стабильных условиях выход на прибыль занимает от 8 до 12 лет. Премиальные санатории с чеком свыше 30 тысяч рублей в сутки окупаются за 5-7 лет.