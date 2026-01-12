Как изменились налоговые поступления от туротрасли Приморья

Налоговые поступления туристической отрасли в бюджет Приморского края в 2025 году увеличились на 18,8%, сообщила ТАСС министр краевого туризма Наталья Набойченко.

"Если говорить о налоговых поступлениях отрасли в бюджет региона, то за 11 месяцев 2025 [года] они составили 3,53 млрд рублей, что на 18,8% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Этому способствуют контрольно-надзорная деятельность, выход бизнеса из тени, нормативная база", - сообщила министр.

По словам Набойченко, ведется также работа по самооценке объектов размещения, легализации гостевых домов, контроль за работой гидов-переводчиков и экскурсоводов, регистрация контрольно-кассовой техники.

Она добавила, что только легальный бизнес может рассчитывать на господдержку, в том числе участвовать в региональных фестивалях.