В Шереметьево ответили на историю с надувными матрасами

В соцсетях вирусятся посты якобы о том, что в Шереметьево продолжаются проблемы с обслуживанием пассажиров после коллапса, вызванного циклоном «Френсис». В авиагавани назвали все такие публикации фейковыми и подтвердили свои слова свежими фотокадрами.

С подачи крупных телеграм-каналов расходятся фото, на которых показаны чемоданы, хаотично разбросанные в зоне выдачи багажа. Также утверждается, что в залах находится большое количество матрасов, на которых люди минувшим днем провели немало часов, ожидая вылета. Терминал «превратился в пляж с надувными матрасами и парковку чемоданов», заявляют источники.

По утверждению аэропорта, данные иллюстрации и комментарии в чатах не имеют ничего общего с реальной картиной дня.

«В настоящий момент все матрасы собраны и в залах аэропорта отсутствуют».

Судя по представленным аэропортом фотосвидетельствам, сделанным в 12:30 по московскому времени, несколько десятков неполученных пассажирами чемоданов аккуратными рядами стоят возле багажной ленты в Терминале С. В чистой зоне терминала В пассажиры в креслах спокойно ждут вылета своих рейсов.

«Аэропорт Шереметьево в очередной раз указывает на важность публикации реальной информации и призывает не поднимать волну паники, направленную в сторону путешественников, сотрудников и работы аэропорта в целом», – призвали в авиагавани в обращении к редакторам тг-каналов.

