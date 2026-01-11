Авиакомпании могут получить ряд обязательств перед клиентами

Авиакомпании могут обязать оперативно отвечать на письменные претензии клиентов. На текущий момент закон, а точнее говоря Воздушный кодекс, требует делать это в 30-дневный срок. Однако в Госдуме предлагают этот период сократить в разы.

© tourdom.ru

В нижнюю палату внесли законопроект, в котором прописан максимум в 5 дней. Современные способы связи позволяют уложиться в этот промежуток, считают депутаты. Оперативный ответ нужен, чтобы пассажиры имели возможность «понимать, какая последует компенсация, дальнейшие шаги и выводы».

Большинство туристов, судя по результатам опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», согласны с поправками Госдумы. Многие не прочь не останавливаться даже на этом и сокращать время на ответ еще больше. Есть и сомневающиеся – по их мнению, за 5 дней большим перевозчикам не успеть обработать все претензии. Кому-то из них не ответили и за 30 дней.

Среди поддерживающих – те, кто предлагает сократить сроки рассмотрения не только для перевозчиков:

«А нельзя там депутатов, управу и другие органы власти обязать так же быстро отвечать на запросы? Или это другое?»

