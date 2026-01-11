Определены минусы и плюсы отдыха в Башкирии

Жительница Челябинска Ирина провела зимний отпуск в известном башкирском санатории. Он находится на вершине горы Янган-Тау в Республике Башкортостан. Почему женщина предпочла отдых в уральском санатории пляжным заграничным курортам и оправдались ли ее ожидания, она рассказала «ФедералПресс».

«В пользу Башкирии оказалось, что до санатория на машине из Челябинска всего три с половиной часа. Выехали утром, к обеду уже заселились и побывали у терапевта. В целом отдых недешевый, но поездка за границу вышла бы дороже», – сообщила Ирина.

Проживание

Гостям санаторий предлагает номера (от самых простых до люксов) и домики в туристическом комплексе. В обоих вариантах с питанием и лечением. Но, по словам челябинки, минусы есть и в том и в другом случае.

«Те, кто живет в самом санатории, выходя из номера, сразу оказываются в толпе отдыхающих, которые спешат по коридорам на процедуры. Иногда люди путаются и начинают стучать в двери к сонным постояльцам, думая, что там их примет массажист или уролог. Поэтому лучше брать номер на этажах выше второго или в корпусах 4 и 5, где нет кабинетов специалистов», – пояснила женщина.

А тем, кто выбрал домик в туркомплексе, предстоит добираться до столовой и процедур в санатории полтора километра по несколько раз за день. Есть возможность доехать на бесплатном автобусе, но он ходит примерно раз в час.

«Мы арендовали дом далеко от санатория и столкнулись с тем, что если между процедурами возник перерыв в полчаса, то придется ждать в коридоре. Автобуса по расписанию еще нет, а пешком по морозу мы только дойдем – и уже пора возвращаться. Вообще постоянная ходьба туда-сюда раздражала, но зато мы дышали свежим воздухом и двигались. В день проходили около 20 тысяч шагов», – призналась челябинка.

Дом был двухэтажный и деревянный, рассчитанный на две семьи.

«В нашем распоряжении была общая прихожая, две комнаты, ванная. Выдали махровые халаты и тапочки. В доме тепло, есть телевизор (более 80 каналов), Wi-Fi, холодильник, чайник, сейф, фен, уборка каждый день. Обстановка простая, но уютная. Правда, на третий день в гости вечером пришла маленькая мышка, но я так вопила, что та убежала и больше не возвращалась», – вспоминает челябинка.

Питание

У санатория собственные производства молочной, хлебобулочной, мясной и кондитерской продукции. Все это превосходного качества, по словам Ирины.

«Питание по системе шведского стола, есть отдельно диетический зал, но выбирать блюда там может каждый. Ежедневно обязательно около четырех-пяти видов мяса, рыба тоже разная, соленая горбуша очень вкусная, например. Еще есть супы на любой вкус. Постоянно на столе присутствует зелень – петрушка, укроп, лук. Гарниры разнообразны», – констатировала гостья курорта.

Лечение

Главное в санатории – уникальные по составу минеральная вода «Кургазак» и термальный пар. Большинство процедур основано на них. Паровые ванны принимаются в специальных деревянных бочках. Те, кому излишнее тепло противопоказано, могут греть только суставы рук и ног. Минералка есть повсюду.

«Терапевт посоветовала больше пить их минеральной воды. Я спросила, где ее набирать. Оказалось, она течет везде, даже из крана в нашем домике. Хотя бювет тоже есть, там минералка подогревается и можно неспеша насладиться ею из стаканчика в кресле в зимнем саду. На вкус непротивная», – говорит Ирина.

Помимо этого, обязательно бесплатно назначается ежедневный массаж проблемных зон, ЛФК, магнитотерапия, физиолечение, ингаляции и лечебное плавание в бассейне с «Кургазаком». Тем, у кого болезни связаны с позвоночником, делают специальное растяжение в воде. Для лечения легких показано посещение спелеокомнаты. Есть и платные процедуры. Как рассказала челябинка, терапевт дает направление к узким специалистам.

За отдельную плату также можно выбрать грязелечение, гирудотерапию, иглоукалывание и огромное количество косметологических процедур.

По словам Ирины, сначала было непросто ориентироваться в санатории. Процедуры разбросаны по пяти корпусам, найти нужный кабинет сложно.

Развлечения

Никаких пенных дискотек и аниматоров, как в Турции, в санатории нет. Но есть библиотека, картинная галерея (можно купить понравившуюся картину), спортзал, боулинг, выездные экскурсии, катания на лошадях, настольный теннис, аэробика, каток, горнолыжный комплекс, шахматы, музей. По вечерам выступают приезжие артисты.

Для любителей вечеринок на территории санатория работает ресторан. Только там продают спиртное. Что касается курящих, везде развешаны таблички с предупреждением от Минздрава. Но гостей с сигаретами не штрафуют, их просто вежливо отправляют в многочисленные беседки с урнами.

Турция или Урал?

Главным для Ирины в отдыхе на Урале стала удивительная природа геокурорта.

«Прогулки в сказочном заснеженном лесу, мелькающие за деревьями зайцы, любопытные белки – это потрясающе. За границей к концу отпуска я устаю от людей и шума. Здесь же обретаешь невероятный покой наедине с природой», – говорит женщина.

Также, по словам челябинки, важно, что отпуск прошел с пользой для здоровья.