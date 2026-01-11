Депутат выдвинул отелям ряд требований

Требования к средствам размещения — гостиницам, санаториям, базам отдыха — должны содержаться в национальном стандарте по семейному туризму. Одно из таких требований — наличие номеров для семей с детьми, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").

© ТАСС

«На мой взгляд, национальный стандарт по семейному туризму должен содержать требования ко всей туристской инфраструктуре и средствам размещения. Например, для средств размещения должны быть требования, начиная от наличия номеров для размещения семей с детьми до детских площадок и анимации», — сказала Школкина.

Кроме того, должны быть прописаны требования к дорожной инфраструктуре, добавила она. Например, в зонах придорожного сервиса должны быть размещены детские площадки, организовано горячее детское питание.

«Главное, чтобы стандарт не содержал декларативных норм, а был полноценным сводом требований ко всей туристской инфраструктуре, позволяющим сделать отдых для семей с детьми более комфортным и безопасным», — отметила депутат.

Роскачество разрабатывает стандарт, направленный на удовлетворение потребностей путешествующих семей.