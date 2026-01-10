Горнолыжный курорт «Эльбрус» закрылся из-за лавиноопасности

Канатные дороги и горнолыжные трассы "Эльбруса" закрыты из-за погодных условий (лавиноопасность). Об этом в субботу сообщили на курорте.

Отмечается, что на верхней станции канатки Гарабаши (3847 метров над уровнем моря) минус 11 градусов, ветер 15 метров в секунду, в то время как на Азау (2350 метров) минус три градуса и два метра в секунду.