Сколько туристов приезжают в Крым не просто на отдых

Полуостров привлекает гостей с разными медицинскими показаниями, от сердечно-сосудистых заболеваний до проблем с опорно-двигательным аппаратом. Власти отмечают высокий уровень возвратного туризма и удовлетворенности сервисом.

Крым продолжает укреплять позиции как круглогодичный оздоровительный курорт. По данным комитета по туризму республики, 51% гостей приезжают на полуостров с конкретной целью — поправить здоровье.

Южный берег выбирают для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а западное побережье славится своими лечебными грязями и солями для восстановления суставов и решения проблем репродуктивного здоровья.

Важным показателем стало и то, что 94% туристов приезжают в Крым повторно, а более 90% остаются довольны качеством услуг. Параллельно развиваются и другие виды отдыха: активный туризм в горах, гастрономические и винные туры, а также пешие маршруты, такие как масштабная «Большая крымская тропа».

Власти подчеркивают, что регион активно меняется, привлекая гостей не только природным потенциалом, но и современной инфраструктурой.