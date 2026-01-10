Турмаршрут «Золотое кольцо» пополнится десятками новых пунктов

Туристический маршрут «Золотое кольцо» России планируют расширить на 49 населенных пунктов. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, впервые в список войдут города и села Нижегородской и Тверской областей. В 2027 году маршруту исполнится 60 лет, и к юбилею его решили существенно обновить. Расширение, по словам Чернышенко, должно повысить туристическую привлекательность регионов, входящих в «Золотое кольцо».

Вице-премьер напомнил, что субъекты, участвующие в проекте, активно используют меры господдержки в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В Москве, Московской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях сейчас реализуется около 60 инвестпроектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов. Кроме того, Московская, Владимирская, Костромская и Ярославская области получили единую субсидию на 2025–2027 годы.

Обновленный маршрут, помимо традиционных городов, включит Александров, Гороховец и Юрьев-Польский во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск и Тутаев в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешму и Шую в Ивановской области, Галич, Нерехту и Судиславль в Костромской области. В список также войдут села Абрамцево и Гжель в Подмосковье, города Калязин и Кашин в Тверской области, а также Нижний Новгород, Выкса и Городец в Нижегородской области.

