Названы две главные тенденции в путешествиях россиян

В 2025 году отдых россиян стал короче и в то же время дороже. Аналитики Ассоциации туроператоров отмечают две, казалось бы, противоречивые тенденции на туристическом рынке.

Российские туристы в прошедшем году стали экономить на длительности отдыха и типе питания. По данным Ассоциации туроператоров, средняя продолжительность поездок по стране сократилась на одну-две ночи по сравнению с 2024 годом. При этом путешественники стали чаще выбирать отели без включенного питания, что позволяет гибко подходить к бюджету.

«Россияне стали весьма чувствительны к цене поездки», — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Одновременно эксперты фиксируют и обратный тренд — рост доли премиального сегмента практически во всех видах туризма. Это означает, что те, кто все же решается на поездку, все чаще готовы платить за повышенный комфорт, уникальные впечатления или эксклюзивные услуги, пишет tass.ru.

Таким образом, рынок разделился: одни экономят на сроках и базовых опциях, другие, напротив, инвестируют в более качественный и дорогой отдых.