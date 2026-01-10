В Алтайском крае запустят маршруты для туристов из Китая

Открыть все маршруты планируют уже с начала 2026 года

Маршруты, ориентированные на туристов из Китая, разработали и готовят к запуску в 2026 году в Алтайском крае. Как сообщил ТАСС начальник управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Александр Барышников, новые предложения будут способствовать узнаваемости региона на международной арене.

"Алтайский край активно готовится к приему туристов из Китая. Мы работаем над созданием комфортной инфраструктуры, улучшением качества обслуживания и расширением ассортимента туристических услуг. Наши маршруты, ориентированные на китайских путешественников, будут способствовать укреплению межкультурных связей, экономическому росту региона и повышению узнаваемости Алтайского края на международной арене", - сообщил Барышников.

Всего разработали три маршрута, два из которых созданы совместно с другими регионами. Первый маршрут "Алтай-терапия: счастье через край" предусматривает семидневный тур по ведущим туристическим локациям региона - это ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", долина семейного отдыха "Алтайское холмогорье" в селе Алтайское, курорт Белокуриха, этно-центр "Кержацкие палати", Бийск и Барнаул. Туристы смогут посетить порядка 20 объектов показа и поучаствовать в трех мастер-классах.

Еще один маршрут "Великий Алтай: в поисках Дао" разработан совместно с Республикой Алтай и подходит как для отдыха в спокойной атмосфере, так и для активных путешествий. Путешествие начнется с размещения в пятизвездочном отеле на туристской территории "Белокуриха горная". Также туристов познакомят с русскими традициями в старообрядческой деревне. В зимнее время будет предложено посетить озеро Светлое, единственное в России, где зимуют лебеди-кликуны.

Третий недельный тур "Зеленый маршрут: Байкал - Алтай", включает в себя четыре локации в Иркутской области и 11 в Алтайском крае. Туристы побывают в Барнауле, на курорте Белокуриха и в игорной зоне "Сибирская монета". Посетят Тавдинские пещеры, парк Рериха и дендропарк "Алтайское Холмогорье".

Запустить все маршруты планируют уже с начала 2026 года. По словам Барышникова, операционная готовность региона к приему китайских туристов находится на высоком уровне. Для первоначального старта в реализации продукта есть заинтересованные туроператоры и объекты показа, готовые отвечать требованиям сервисного обслуживания, средства размещения и объекты питания, сопровождение туристов аттестованными гидами и инструкторами-проводниками.