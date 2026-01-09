На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, в районе этнопарка «Моя Россия», произошёл сход селевых потоков на дорогу. Грязекаменная масса частично перекрыла проезжую часть, однако курорт продолжает работу в штатном режиме. Власти города контролируют ситуацию и ведут работы по расчистке дороги, сообщает телеграм‑канал «ЧП Сочи».

Лыжникам, находившимся в этом районе, пришлось обходить участок селя по ограждению. Однако, как отмечает администрация города, транспортное движение на данном участке дороги незначительно, поскольку это тупиковый проезд. Подъезд к горнолыжному курорту остаётся свободным.

Власти Сочи сообщили, что причиной схода селя стали обильные осадки. Техника уже работает на месте происшествия, ведётся расчистка дороги.

Городские службы контролируют ход работ и планируют в ближайшее время восстановить нормальное состояние участка. Инфраструктура горного кластера функционирует в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что мощный сель повредил газовую магистраль в Сочи. Аварийные службы уже приступили к ремонту.