Минтуризма Приморья прогнозирует прирост турпотока

Министерство туризма Приморского края прогнозирует увеличение туристического потока на 5% по сравнению с 2024 годом, сообщила ТАСС министр краевого туризма Наталья Набойченко.

«По итогам уходящего года прогнозируется прирост по турпотоку не менее 5% по сравнению с прошлогодним показателем в 3,9 млн человек. К 2030 году регион планирует принимать 5,5 млн гостей», — сказала министр.

По словам Набойченко, туризм является драйвером экономики региона, стимулирует развитие в сопутствующих отраслях — креативные индустрии, логистика, ресторанный бизнес, отели.