Сель сошел у горнолыжных курортов Красной Поляны в Сочи

Сель сошел в районе горнолыжных курортов на Красной Поляне в Сочи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе курорта "Роза Хутор". "На автомобильной дороге регионального значения "Альпика сервис — Сулимовский ручей" в районе этнопарка "Моя Россия" из-за обильных дождей сошел сель малого объема", - сказали там. Уточняется, что инфраструктура горного кластера в данный момент функционирует штатно. В пресс-службе отметили, что участок дороги, где случился сход, имеет небольшой транспортный трафик — это тупиковый проезд, который используется в основном для разворота. На месте происшествия в данный момент работает спецтехника, идет расчистка земляных масс. Ситуация находится под контролем. В ближайшее время участок полностью будет расчищен. До этого сообщалось, что в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в связи с непогодой отменили 14 рейсов на вылет и прилет.