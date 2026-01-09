Сколько туристов посетило Марий Эл в 2025 году

По словам главы региона Юрия Зайцева, для дальнейшего развития туристической отрасли идет активная работа над транспортной составляющей

Около 1,3 млн туристов посетили Марий Эл по итогам прошлого года. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"Туристический поток в Марий Эл с каждым годом растет, гости приезжают в нашу республику и летом, и зимой - только за прошлый год регион посетили около 1,3 млн туристов и экскурсантов", - сказал Зайцев, отметив, что в 2024 году в республике побывали 1,2 млн гостей.

По словам главы региона, туристическая отрасль на данный момент является одним из основных драйверов развития Марий Эл и имеет огромный потенциал. В частности, отметил глава региона, на каждого жителя по статистике приходится почти два туриста, что является очень весомым показателем.

Для дальнейшего же развития отрасли власти активно работают над транспортной составляющей, а именно - ведут реконструкцию местного аэропорта, который уже получил новый современный терминал и где строится новая взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, в данном контексте Зайцев напомнил и о строительстве новых причалов для теплоходов, курсирующих по Волге. Так, в 2025 году регион принял рекордное количество туристических теплоходов благодаря строительству причала в Козьмодемьянске - 285.

Ранее в беседе с ТАСС глава республики также называл одним из аспектов развития отрасли событийный туризм. Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта республика получила свыше 20 млн на развитие туристической инфраструктуры Йошкар-Олы как основного центра притяжения гостей региона. Средства, как подчеркивал он, пойдут на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центра города "с учетом его туристического кода".