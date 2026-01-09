Как изменится цена на путешествия в 2026 году

Путешествия в 2026 году могут стать дороже для россиян в среднем на 5-12% из-за инфляции, курса валют и роста затрат на топливо и объекты инфраструктуры, которые будут закладывать в стоимость турпродукта. Об этом "РГ" рассказали эксперты.

По оценкам Российского союза туриндустрии, в 2025 году россияне совершили около 97 млн поездок.

"Внутренний туризм останется главным выбором россиян, и цены на него в 2026 году вырастут в среднем на 5-12%. Пиковые месяцы (июль-август, новогодние каникулы) и топ-курорты - Сочи, Крым, Калининград - подорожают на 15-25%: спрос высок, предложение ограниченно. Карелия, Алтай, Байкал, Кавказские Минеральные Воды и Золотое кольцо прибавят 8-15%, молодые направления, например Тува или Архангельская область, - около 5%, но и здесь счет за проезд часто нивелирует всю экономию. В целом авиабилеты в дальние регионы могут достигать до 70% стоимости путешествия. Главная причина - рост инфляции, а значит, затрат на топливо, зарплаты, питание", - рассказывает менеджер "S+Консалтинг" Александр Русинов.

Стоит напомнить, что с 1 марта собственники аэропортов в России смогут вводить особый сбор для авиакомпаний, средства от которого будут направляться на строительство и реконструкцию инфраструктуры воздушного транспорта. Размер инфраструктурного сбора составит не более ₽150 с пассажира старше 12 лет, для детей от 2 до 12 лет предусмотрена скидка в 50%.

По мнению Русинова, несмотря на то, что государственные меры предполагают удержание инфляции на уровне 4%, стоимость услуг (отели, питание, экскурсии) растет быстрее - около 5% к общей стоимости отдыха.

"Дополнительными факторами роста цен будут логистика, особенно для дальних поездок (Крым, Байкал, Камчатка), а также курортный сбор, рост цен на оборудование для гостиниц (лифты, кондиционеры, мебель), закупка которых осуществляется по новым, более сложным схемам", - отмечает он.

Глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора "Турплатформа" Сергей Толчин считает, что в 2026 году рост цен в Крыму может быть выше уровня темпов инфляции на фоне относительно низкой базы из-за ограничений транспортной доступности.

"По Сочи ожидается консервативный рост цены и острая конкуренция по стоимости с выездными направлениями, если рубль останется сильным. Что касается Анапы, то рост стоимости там, как правило, не будет превышать размеров инфляции на фоне восстановления спроса", - говорит он.

Также стоит учитывать, что в России в 754 муниципальных образованиях в 63 регионах РФ введен курортный сбор, который платит путешественник в отеле. С 1 января такую меру ввели еще в нескольких городах: Иркутске, Чите, Самаре, Нижнем Новгороде, Курске, Тюмени. В среднем сумма составляет около 1-2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.

На выездных направлениях в среднем в базовой валюте стоимость тура вырастет в пределах 5-7%, но для потребителей в первую очередь влияние окажет динамика курса валют, отмечает Толчин. В уходящем году рубль укреплялся, что сделало туры на выездных направлениях намного доступнее.

Русинов рекомендует планировать бюджет на отпуск в 2026 году с запасом +10-15% к сегодняшним расходам.

"При этом сэкономить на внутренних поездках можно за счет программ лояльности авиакомпаний, заблаговременной покупки билетов, выбора в пользу менее популярных маршрутов", - добавил эксперт.