В Приморье рассказали о любимых развлечениях китайских туристов

Туристов из Китая больше всего привлекает в Приморском крае возможность окунуться в колорит региона, принять участие в различных активностях, ощутить национальные особенности, например, увидеть русскую свадьбу. Об этом ТАСС рассказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

"По-прежнему гости из КНР ценят приморские морепродукты, им интересно увидеть русский колорит, поэтому они охотно участвуют в различных активностях, например, увидеть русскую свадьбу, нарядиться в местные костюмы, принять участие в фотосессии", - сообщила Набойченко.

Она отметила, что независимо от бюджета каждого туриста, в приоритете стоят гастрономия и развлечения. "Кто-то живет в пятизвездочном отеле и выбирает вертолетную экскурсию, а у кого-то поездка проходит в рамках эконом-класса, но в приоритете гастрономия, развлечения, масса стримов с улиц Владивостока", - рассказала Набойченко.

Министр добавила, что в середине декабря были подведены итоги федерального проекта "Открой твою Россию", и Приморье вошло в топ-10 субъектов, представивших лучшие региональные турпродукты.

"Приморский край принял участие в федеральном проекте "Открой твою Россию", направленном на развитие въездного туризма, создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах. Регион представил программу "Золотые ключи", которая разрабатывалась представителями турбизнеса и сферы гостеприимства Приморья, работающими с китайскими туристами - отельеры, туркомпании, переводчики, рестораторы", - сказала она.

По словам Набойченко, ориентир - состоятельные туристы 35-50 лет из таких крупных китайских городов, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, "которые ценят статус, продуманный сервис, настроены завязать полезные связи".