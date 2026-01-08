Санкт-Петербург стал магнитом для белорусских туристов

Согласно информации о перемещениях граждан Беларуси железнодорожным транспортом, Северная столица России пользуется значительной популярностью среди жителей соседней республики.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович подчеркнул, что наиболее востребованными у пассажиров, путешествующих между Беларусью и Россией, остаются маршруты, связывающие Минск, Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает журнал «Экономика Беларуси».

Основная часть железнодорожного пассажиропотока (72,2%) приходится именно на эти направления. В период с января по сентябрь прошедшего года наблюдался рост пассажиропотока на маршрутах между Беларусью и Россией, составивший 10,8%.