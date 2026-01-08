Турмаршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» может стать национальным

Туристический маршрут "Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти" может получить статус национального. Путешественникам доступны варианты на три и на пять дней, об этом ТАСС сообщила министр туризма Псковской области Марина Егорова.

"Сейчас ведется работа над получением статуса "национальный" для нового межрегионального маршрута "Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти". Путешественники начнут свой путь от шумных столичных улиц и набережных Невы до тихих сельских пейзажей "приюта спокойствия, трудов и вдохновения" в Михайловском на берегах Сороти", - сказала Егорова.

Маршрут является частью межрегионального туристического проекта "Серебряное ожерелье России", объединяющего регионы Северо-Западного федерального округа. Для удобства туристов разработаны два варианта путешествия длительностью три или пять дней. По словам Егоровой, этот проект доказывает, что сотрудничество между регионами гораздо сильнее конкуренции.

"Каждый регион имеет свой набор уникальных черт. Сочетание исторического наследия и современных трендов - главная отличительная черта Псковской области, на это и планируется делать акцент", - добавила она.

Ранее в минтуризма региона сообщалось, что до 2027 года планируется привести в нормативное состояние 42,3 км автомобильных дорог и семь мостов, входящих в состав популярных туристских маршрутов. Работы основаны на результатах мониторинга, который показал, что из 786,7 км дорог, по которым проходят туристические маршруты, 509,7 км (около 65%) уже соответствуют нормативам.

Параллельно развивается транспортная доступность: в 2025 году была благоустроена площадь у международного аэропорта Псков им. княгини Ольги и начато строительство нового терминала прилета. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, турпоток в Псковскую область в 2025 году составил 482 тысячи поездок, что на 14,5% превышает показатель 2024 года.