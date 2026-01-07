На Эльбрусе построят новую канатную дорогу для подъема к обсерватории

Новая нижняя станция канатной дороги с техническим названием "EL-9" будет построена на горнолыжном курорте "Эльбрус", она сможет поднимать туристов к обсерватории "Пик Терскол". Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

"Конечно, все любители горных лыж, сноуборда ждут новых канатных дорог, новых горнолыжных трасс, поэтому в текущем году мы уже заключили контракт на поставку оборудования. У нас в районе базы МГУ [на курорте "Эльбрус"] <...> будет станция, нижняя станция канатной дороги, пока мы ее технически называем "ЕL-9", которая будет поднимать туристов в район обсерватории ["Пик Терскол"], и дальше еще три канатные дороги будут обеспечивать зону катания", - сказал он.

Тимижев отметил, что тем самым получится большое кольцо, которое будет соединяться с новой зоной катания, четырьмя новыми канатными дорогами и 12 км трасс.

Ранее генеральный директор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов сообщал, что в 2026 году на горнолыжном курорте "Эльбрус" начнется строительство четырех канатных дорог и 12 км трасс восточного сектора, которые разгрузят зону подъема на поляне Азау.