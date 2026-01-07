Что посмотреть в Выборге за один день

Выборг находится на северо-западе Карельского перешейка, на берегу Выборгского залива Балтийского моря. Он был основан в 1293 году. Это историческое событие случилось во время Третьего шведского крестового похода на Карельские земли. Статус города Выборг получил 19 августа 1403 года. 13 марта 1940 года он вошёл в состав СССР, когда был взят частями Красной Армии во время советско-финской войны.

Сейчас Выборг представляет собой гармоничное сочетание нескольких эпох с необычными достопримечательностями, которые привлекают многочисленных туристов. И даже один день, проведённый в этом древнем городе, обещает интересную встречу с его культурой, архитектурой, историей, полной неразгаданных тайн.

Выборгский замок

Он расположен на Замковом острове в Финском заливе, и его площадь составляет 15 000 м². Добраться до средневекового Выборгского замка можно различными способами: на автомобиле, на общественном транспорте. К примеру, уже в самом городе в ходе 15-минутной пешей прогулки совсем не трудно дойти до Замкового острова.

Следует сказать, что часы работы Выборгского замка, в зависимости от времени года, могут меняться. Поэтому лучше заранее ознакомиться с расписанием на официальном сайте. Летом, разумеется, всегда ожидается наплыв туристов. Вход на территорию Замкового острова – бесплатный. Но подъём на башню и вход в музеи обойдутся вам в определённую цену.

Знакомство с одной из главной достопримечательностей Выборга начинается с пути через Ленинградский проспект и Крепостной мост. Это место с видами на город, на Финский залив, порт, парк Монрепо поражает своим великолепием. И, конечно же, бросается в глаза Выборгский замок, его дозорная Башня Святого Олафа со смотровой площадкой высотой в 48,6 метра.

До 1710 года Выборгский замок считался неприступной крепостью и надёжной резиденцией наместника шведского короля. После двухмесячной осады, а затем штурма русской армии эта твердыня сдалась на милость победителей. Необыкновенную храбрость вместе с солдатами проявил соратник Петра I – Александр Меншиков. Правда, никакой награды он не получил и довольствовался только царской похвалой.

К середине XVIII века Выборгский замок уже не был прежней крепостью. На его территории по большей части располагались административные учреждения. В 1824 году Выборгский замок на некоторое время превратился в тюрьму. В сентябре 1826 года первым «финским» узником стал член петербургской организации Южного тайного общества Иван Анненков.

В 2018 году в истории Выборгского замка произошло знаменательное событие. Здесь была возрождена славная традиция: вывешивать на флагштоке крепостной флаг времён Русской императорской армии.

Выставки и музеи

В однодневной прогулке по Выборгскому замку стоит заглянуть в Военный музей Карельского перешейка. Также на территории Выборгского замка работает постоянная выставка «Тайна затонувших кораблей» с артефактами, которые были подняты в разное время со дна Финского залива. Кстати, одна из её зрелищных экспозиций рассказывает о морском сражении 22 июня 1790 года.

Живописная природа Карельского перешейка запечатлена в интерактивной экспозиции. В ней можно увидеть чучела канадских бобров, ондатры, а также редкие растения и полезные ископаемые.

Добавим, что в запасниках Выборгского замка хранится уникальная коллекция из 46 самоваров. И в Ночь музеев обязательно выставляется на обозрение огромный самовар на 48 л воды. Обычно такие экземпляры встречались в трактирах.

В Выборгском замке ежегодно в середине августа проходит исторический фестиваль «Средневековые дни». И на площадке разворачивается настоящий спектакль с состязанием рыцарей-латников и реконструкциями конных турниров. Завершают это яркое мероприятие фестивальное шоу, концерты и ярмарка.

В северо-восточном углу внутреннего двора старинной крепости есть мистическое место, которого когда-то опасались шведы. Кладка из семи камней, уложенных по кругу, была связана с древним ритуалом финнов: таким способом они защищали себя от злых духов. Поэтому шведы в ходе строительства Выборгского замка включили её в архитектуру крепости.

Башня святого Олафа – этот некогда дозорный пункт высотой в 75 м расположен на скалистом уступе. Главный элемент старинной крепости построен из камня по прямоугольному плану. И впечатляет толщиной своих стен, которая составляет 4 м. По замыслу архитекторов, навесная деревянная галерея Выборгского замка служила боевым ходом. А Юго-Западная стена появилась в XVI веке. Её стены толщиной в 1,5-2 м были сложены гранитными блоками, а карнизы-машикули и арочный вход – кирпичами.

Архитектуре Выборгского замка присущ стиль «грубого великолепия», где всё подчинено одной цели: защите и обороне. Например, Райская башня появилась в связи с развитием огнестрельного оружия. И она представляла собой круглую постройку из блоков и гранитных валунов.

Парк Монрепо

Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник находится на берегу бухты Защитной Выборгского залива. Монрепо располагается в черте города. И добраться до парка можно на автомобиле, на автобусе, пешком, а при случае – даже на теплоходе.

Парк Монрепо работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни. И надо учесть, что при неблагоприятных погодных условиях отменяется экомаршрут по лесному маршруту.

Монрепо – это пейзажный парк с уникальным ландшафтом. Сосны, ели, берёзы растут наряду с пробковым дубом и амурским бархатом. На территории заповедника можно обнаружить четыре вида растений: полушник озёрный, кувшинку четырёхгранную, костенец северный и кизильник черноплодный, которые занесены в Красную книгу. В парке встречаются белка, европейский крот, норка и заяц-беляк.

Вдоль береговой линии Монрепо расположены моренные равнины, представляющие собой небольшие острова и полуострова. Наибольшей популярностью среди туристов пользуется экотропа, которая начинается с места под названием «Край света». Маршрут протяжённостью в 5 км проходит вдоль береговой линии Финского залива.

По пути поражает своей красотой окружающая природа, которая сменяется картинами прошлого с деревянными скульптурами и следами древней разрушенной крепости. Заметим, что экотропа промаркирована – и оборудована всем необходимым для отдыха.

Музей-заповедник Парк Монрепо поделён на две части. Одна из них считается исторической половиной, на которой расположены архитектурные объекты. Здесь особый интерес вызывают Главные усадебные ворота – вход в заповедник. Другая половина – это лесопарковый массив со знаменитыми Дальними скалами, где рядом находится смотровая площадка с прекрасным видом на Финский залив.

Главный усадебный дом с двумя флигелями в стиле классицизма был возведён в 1804 году. Строительство вел хранитель коллекции Эрмитажа Джузеппе Антонио Мартинелли. В советское время усадьба пришла в упадок, после пожара сильно пострадала восточная часть дома.

В 2017 году в историческом здании провели реставрацию. Одна из старейших достопримечательностей парка Монрепо – Колонна двух императоров. Мраморный монумент, посвящённый Павлу I и его сыну Александру I, был установлен в 1804 году. Он стоит на возвышении на острове Колонны, и к нему перекинуты изящные Китайские мостики.

Центр города и прогулка по улочкам

Центральная часть Выборга – это постройки, причудливо сочетающие в себе различные направления в архитектуре. Здания, выполненные в готическом стиле, относятся к средним векам. Модерн и функционализм – эти стили проглядываются в более поздних постройках.

К примеру, Усадьба Бюргера – дом добропорядочного выборгского горожанина, построенный в XVI веке – больше напоминает небольшую крепость, за стенами которой можно укрыться от любой опасности.

Самым необычным зданием в центре города является Дом купца Векрута. Это яркий пример работы архитектора, исполненной в средневековом стиле. Дом с готическим фасадом и ступенчатым щипцом был построен в XV веке и до сих пор вызывает неподдельное восхищение гостей Выборга.

Библиотека Алвара Аалто – настоящий шедевр функционализма, созданный по проекту знаменитого финского архитектора. Волнообразный потолок читального зала, обилие естественного света, – и добавим сюда продуманную акустику и вентиляцию, чтобы убедиться в смелом новаторстве зодчего.

История создания бастиона Панцерлакс относится к XVI-XVII векам. Часть оборонительных укреплений Рогатой крепости свидетельствует о том времени, когда шведы воздвигли в бухте «панцирный залив».

Рыцарский дом (Костёл святого Гиацинта) – достопримечательность Выборга, которая имеет особое значение. Это каменное здание на улице Водной Заставы считается одним из самых древних в городе.

Часовая башня и одновременно сторожевая башня городской пожарной команды – достопримечательность, с которой в немалой степени связана история Выборга. Вначале это была колокольня Старого кафедрального собора. В 1660 году на ней установили первый часовой механизм и циферблаты. После пожара 1793 года по проекту Иоганна Брокмана башню надстроили. В итоге появился третий ярус в стиле классицизма, где была устроена смотровая площадка для использования башни в качестве пожарной каланчи.

Вскоре Екатерина II подарила Выборгу набатный колокол с дарственной надписью. Он сохранился на Часовой башне до сегодняшнего времени. Внутри самой башни, между маршами лестницы устроена деревянная шахта. И по ней спускаются тяжёлые гири, которые приводят механизм часов в действие.

Старый город

Виды Старого города способны погрузить вас в славное прошлое Выборга. Его узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома в тесноте сохранили средневековый архитектурный стиль.

Например, Башня Ратуши – это сохранившийся элемент Каменного города, которая была построена в 1475 году. В центре города нужно обязательно дойти до Красной площади. Местные жители гордятся этой достопримечательностью. Её название связано с несколькими версиями. По одной из них, – в средние века здесь находился источник. И во время публичных казней преступников вода окрашивалась в красный цвет.

Дом горожанина на Крепостной – самый старый жилой дом в России. Он был построен во времена Шведского владения. Удивительно, что в здании с толстыми стенами, окнами-бойницами по-прежнему проживают люди.

На Рыночной площади Старого города всегда многолюдно. Её строительство началось в 1861 году. Она вымощена булыжником и брусчаткой. Любопытно, что на некоторых круглых камнях сохранились арабские цифры – обозначения торговых мест. Рыночная площадь имеет вытянутую форму, которая простирается от набережной у залива Салакка-Лахти. Её конечный пункт – Прогонная улица.

Здание Центрального рынка в исторической части Выборга было построено в 1904-1905 годах в стиле северного модерна. Этот торговый комплекс находится недалеко от Круглой башни – ещё одной достопримечательности города.

Что попробовать в Выборге?

В Выборге за один день можно успеть познакомиться с местной кухней и купить немало необычных сувениров. Крендель – это визитная карточка города. Он до сих пор выпекается по рецепту монахов францисканского монастыря, которые жили здесь еще в XV веке. Выборгский пряник считается символом города, и его по вековой традиции готовят с добавлением мёда, а также специй.

Варенье из сирени или одуванчиков можно приобрести в местном Музее иван-чая. Большой выбор европейских сладостей всегда имеется на Центральном рынке. А в музее «Шоколадный Выборг» в качестве приятного сувенира можно купить шоколад самых разнообразных форм.

Особым спросом пользуется у гостей Выборга карельский бальзам, в составе которого около 30 видов трав, кореньев и ягод. Порадует близких один из самых вкусных сувениров Выборга – вяленое мясо «Рыцарское», приготовленное по старинному рецепту. Отметим, что местная кухня славится карельскими калитками – открытыми пирожками из ржаного теста.

В гончарных мастерских на улице Крепостной особый интерес вызывает керамическая посуда с причудливыми орнаментами. Этот сувенир будет полезным подарком для домохозяек. В Выборгском замке можно купить амулеты и подвески из глины ручной работы местных умельцев.

В Лавке мастеров на Прогонной улице популярностью среди гостей Выборга пользуются необычные украшения в скандинавском стиле. Сувениры из обработанного льна – домашний текстиль, мягкие игрушки, сумки-шоперы с рисунками – можно приобрести на Центральном рынке.

5 мест в Выборге, о которых знают не все туристы

Равиль Сафиулин, историк, писатель, журналист:

«Обычно туристы, впервые оказавшиеся в городе, предпочитают знаменитые исторические маршруты. Оно и правильно — важно ознакомиться с главными достопримечательностями. Но есть и ряд мест, которые ценны для каждого местного жителя, однако не все гости города о них знают. А они тоже имеют свою историческую ценность и привлекательность».

Ведьмин дом

Является уникальным шедевром архитектуры. Построен в 1898 году по проекту архитектора Эдуарда Диппеля. Представляет собой дом из трёхэтажного и четырёхэтажного корпусов, а из-за скошенных углов кажется плоским и будто состоит из одной стены. Получил прозвище Дом-утюг, Карточный домик, Дом без стены, также его называют Ведьмин дом.

Памятник природы Остров Густой

Включает в себя несколько островов – собственно Густой, а также Котельный, Черновой и один безымянный. На юго-западе бухты расположен так называемый Бараний лоб – гладкая гранитная скала, а на северо-востоке – 24-метровый утёс, уходящий в море. Здесь огромное количество растений, некоторые из них занесены в Красную книгу. Любимое место поклонников яхтенного спорта.

Это здание на улице Железнодорожной жители Выборга назвали в честь штаб-квартиры Министерства обороны США. И действительно, постройка в форме правильного пятиугольника и закрытых внутренних дворов-колодцев имеет определённое сходство.

Пляж Выборг 2

Он расположен в Южном районе Выборга за судостроительным заводом. В 1920 году на мысе Бобовом было построено здание для занятий гимнастикой. Со временем это место в основном было занято под дачи. Пляж Выборг 2 на мысе Боровом горожане облюбовали для отдыха и прогулок.

Дерево желаний

На Крепостной улице растёт дерево, которое, по устоявшемуся мнению горожан, исполняет заветную мечту. Для этого посетитель должен записать своё желание на деревянном медальоне – и повесить его на ветку.