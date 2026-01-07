Туристы из южных провинций Китая начали посещать Приморье

ТАСС

Приморский край стали посещать туристы из южных провинций Китая, сообщила ТАСС министр краевого туризма Наталья Набойченко.

© РИА Новости
"Если говорить о китайских туристах, то на смену большим группам, с чем часто сталкивались в допандемийный период, приходят небольшие группы, гости выбирают индивидуальные туры, отдельные опции. В Приморье поехали туристы из южных провинций КНР, а это несколько иная целевая аудитория, которая заинтересована в более качественном отдыхе - хорошие отели, рестораны, культурная программа", - сообщила Набойченко.

Ранее туристическая отрасль Приморского края ставила перед собой задачу привлечь туристов из южных провинций КНР, которые больше настроены на индивидуальный и эксклюзивный отдых.

