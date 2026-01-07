Рязанской области помогут с развитием туризма

Правительство России скорректировало распределение единой субсидии регионам по госпрограмме «Развитие туризма». В обновленном документе указано, что в 2025 году Рязанская область получила более 82 млн рублей.

Правительство РФ утвердило изменения в распределении единой субсидии субъектам страны на реализацию государственной программы «Развитие туризма», пишут Рязанские ведомости. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин 29 декабря 2025 года.

Согласно документу, в течение 2025 года Рязанской области направили 82 158,9 тыс. рублей. Эти деньги выделяются из федерального бюджета и предназначены для выполнения показателей госпрограммы, связанной с развитием туристической отрасли в регионе.

В материалах отмечается, что распоряжение приняли в конце декабря, поскольку оно уточняет распределение средств в рамках уже завершавшегося финансового года. Подобные корректировки традиционно утверждаются по итогам года, когда подводятся бюджетные итоги и фиксируются окончательные суммы по регионам.