Чудо-печка в костромском лесу привлекла тысячи туристов

В первые три дня 2026-го сказочный костромской лес в Шокше под Галичем посетили около 500 человек. Среди гостей были организованные группы и самостоятельные туристы, которые приехали окунуться в атмосферу народных сказок.

Главным объектом притяжения стала волшебная печь, появившаяся, по замыслу создателей, в лесу «по щучьему веленью». Этот арт-объект, как и другие сказочные элементы «made in Галич», был создан под руководством местного плотника Сергея Никитина.

Мастер рассказал, что его узнаваемый почерк и любовь к народному творчеству воплотились в деревянных чудесах.

