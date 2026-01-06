В России упростили правила заселения в отели
С 2026 года российские автотуристы для регистрации в любой гостинице страны получили возможность использовать водительское удостоверение вместо паспорта, сообщает ИА DEITA.RU.
Раньше отсутствие паспорта могло сорвать отпуск для автотуристов, теперь же процедура проверки личности стала полностью цифровой. Отели подключаются к специальным базам данных МВД и ГАИ. Система в реальном времени подтверждает, что документ настоящий. Это помогает избежать лишней бюрократии и долгих очередей на стойках регистрации.
Специалисты объясняют такое нововведение большим спросом. Эксперты фиксируют резкий рост внутреннего автотуризма. В частности, россияне часто едут отдыхать в соседние регионы. Почти половина всех путешествий по России – на машинах.
За счёт упрощения регистрации в отелях хотят привлечь ещё больше гостей. Так, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров считает, что нововведение сделает отдых более доступным и удобным для всех, кто выбирает автомобильные поездки. Теперь гражданин во время поездки, даже если забыл паспорт, сможет остановиться в любой гостинице.