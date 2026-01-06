В Минтуризма Приморья рассказали о пользе турналога для муниципалитетов

Туристический налог, введенный в 2025 году в Приморье, стал инструментом поддержки муниципалитетов. Об этом ТАСС заявила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

© РИА Новости

«Туристический налог был введен в 2025 году. Эффект от него виден. Налог стал ощутимым инструментом поддержки муниципалитетов и развития туристической среды. Поскольку окончательные итоги по всему году еще не подведены, мы ориентируемся на данные на 31 октября 2025 года — за десять месяцев муниципалитеты Приморья получили более 90 млн рублей от туристического налога, который действует в шести муниципальных образованиях: Владивостокском, Уссурийском и Находкинском городских округах, Горноключевском городском поселении Кировского муниципального округа, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах», — рассказала Набойченко.

По ее словам, собранные бюджетные средства направляются на благоустройство туристических территорий: создание и обновление объектов туристического показа, ремонт тротуаров, оборудование скверов и общественных пространств, установка остановок и других удобств для жителей и гостей региона.

С 1 января 2025 года в Приморском крае действует туристический налог. Согласно ему, организации и физические лица, представляющие места для временного проживания, должны уплатить ставку налога в 1% в бюджет муниципалитета. Цель налога — развитие туристической инфраструктуры края.