Новогодняя неделя в Сочи обошлась паре почти в миллион рублей

То, что отдых на горнолыжных курортах Сочи стоит дорого, давно известно. Но далеко не всегда отдыхающие делятся подсчетами затрат. В Сети завирусился ролик о том, как пара из Москвы встретила Новый год в Сочи за миллион рублей. Калькуляцию расходов опубликовал телеграм-канал Sochi Today.

© tourdom.ru

Неделя проживания с 31 декабря по 7 января в отеле 4 звезды обошлась в 460 тыс. Перелет «Аэрофлотом» стоил 130 тыс., аренда горнолыжного оборудования – 45 тыс., ски-пассы почти 90 тыс. и еще услуги инструктора по лыжам – 15 тыс.

Развлекательная программа на двоих обошлась в 120 тыс. Завтраки были включены, но обеды и ужины быстро набрали 70 тыс. за неделю. Кроме того, пара заказала массаж за 6200, трансфер аэропорт – отель – аэропорт стоил еще 20 тыс.

Итоговая сумма превысила 950 тыс. руб. Такие расценки в отелях и ресторанах, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», соответствуют уровню премиального сегмента в Сочи, особенно на новогодние праздники. В пятизвездочных отелях, курортных резиденциях и люксовых комплексах с новогодними шоу цены в праздничные дни начинались от 40–50 тыс. руб. за ночь и могли доходить до 80–120 тыс. руб. и выше, особенно если в стоимость входили банкет, алкоголь, концерты артистов и отдельные праздничные мероприятия.

В ресторанах ситуация была похожей. Стандартного меню в новогоднюю ночь почти не предлагали. Самый простой праздничный вариант начинался примерно от 6–10 тыс. руб. с человека, а если речь шла о банкете с ведущим, живой музыкой и программой, чек легко вырастал до 30–50 тыс. руб. В премиальных ресторанах при отелях высокого класса новогодний вечер мог стоить еще дороже – там счет за человека спокойно переваливал за 60–80 тыс. руб.

По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, к Новому году в Сочи и особенно в Красной Поляне цены поднимаются в разы. Туристов много, свободных мест мало, поэтому отдых в праздники получается ощутимо дороже, чем в обычное время. Но многие готовы к таким расходам, ведь они платят за отличное настроение, которое бывает только раз в году.