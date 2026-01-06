Российские туристы начали бронировать летний отпуск

Россияне начали бронировать летний отпуск, а самым популярным направлением за рубеж стала Турция, выяснили в сервисе «Авиасейлс». В компании рассказали «Ленте.ру», что доля зарубежных направлений выросла и достигла 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Также специалисты отметили, что средняя глубина бронирования составляет 221 день.

«Среди зарубежных направлений лидирует Турция. Также в топе Китай, Армения, Италия, Черногория, Испания, Узбекистан, Индонезия, Мальдивы и Франция», — сервис Авиасейлс.

По данным сервиса, самые длительные зарубежные поездки планируют в Испанию — в среднем на 20 дней. А самое детское направление за границей, согласно исследованию, — Турция.

По России же самым популярным и одновременно самым семейным направлением стал город Сочи — на него приходится 25 процентов всех ранних бронирований по стране, отметили специалисты. Далее идут Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск, Махачкала и Владивосток.

«Дольше всего россияне планируют отдыхать в Иркутске, Новосибирске и Владивостоке — в среднем 13 дней», — сервис Авиасейлс.

