Еще целая неделя: куда отправиться в короткое новогоднее путешествие по России
До конца длинных новогодних выходных — целая неделя, а значит, еще можно выкроить время на короткое путешествие по России. Поездка, которая займет один-два дня, может наполнить силами на новые свершения в только начавшемся году. Куда можно отправиться, чтобы застать зимнюю сказку и небанально провести время, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника.
Специалист порекомендовал рассмотреть «не совсем маркетинговые» направления. Например, это Тюмень, в которой есть горячие источники и водные лечебницы.
«Можно посетить тайгу и провести время в горячих источниках. Кроме того, рядом с Тюменью есть горнолыжные курорты», — отметил собеседник «ВМ».
Еще один вариант для короткого путешествия в новогодние праздники — Калининград. Это город для тех, кто хочет «почувствовать Европу». Билеты по этому направлению сейчас стоят не так дорого.
«Калининград подходит для экскурсионного досуга. Этот город часто называют столицей Тевтонского ордена», — рассказал эксперт.
Жителям северо-западных регионов России Мельник посоветовал отправиться в Карелию и Петрозаводск. В последнем находится вотчина карельского Деда Мороза, где есть много программ для взрослых и детей.
«Там же есть питомник хаски и деревня викингов. Это достаточно интересные программы для любого возраста», — добавил собеседник «ВМ».
Что касается других популярных направлений, то в Санкт-Петербурге и Москве центральные отели городов еще не заполнены так, как это обычно бывает в новогодние праздники. Но нужно понимать, что речь будет идти о высоких ценах из-за высокого сезона.
«Не говорю про Великий Устюг, потому что он уже переполнен. Да и цена вопроса там достигает космических высот», — сообщил Мельник.
Стоимость отдыха на Байкале, в Иркутске, достигает примерно того же уровня, что и в Сочи. Поэтому, по мнению собеседника «ВМ», идеальные варианты для короткого новогоднего путешествия, которое не сильно ударит по карману и при этом будет достаточно интересным:
- Петрозаводск;
- Карелия;
- Тюмень;
- Калининград.
