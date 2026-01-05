Куда отправиться в короткое новогоднее путешествие по России

До конца длинных новогодних выходных — целая неделя, а значит, еще можно выкроить время на короткое путешествие по России. Поездка, которая займет один-два дня, может наполнить силами на новые свершения в только начавшемся году. Куда можно отправиться, чтобы застать зимнюю сказку и небанально провести время, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника.

© Вечерняя Москва

Специалист порекомендовал рассмотреть «не совсем маркетинговые» направления. Например, это Тюмень, в которой есть горячие источники и водные лечебницы.

«Можно посетить тайгу и провести время в горячих источниках. Кроме того, рядом с Тюменью есть горнолыжные курорты», — отметил собеседник «ВМ».

Еще один вариант для короткого путешествия в новогодние праздники — Калининград. Это город для тех, кто хочет «почувствовать Европу». Билеты по этому направлению сейчас стоят не так дорого.

«Калининград подходит для экскурсионного досуга. Этот город часто называют столицей Тевтонского ордена», — рассказал эксперт.

Жителям северо-западных регионов России Мельник посоветовал отправиться в Карелию и Петрозаводск. В последнем находится вотчина карельского Деда Мороза, где есть много программ для взрослых и детей.

«Там же есть питомник хаски и деревня викингов. Это достаточно интересные программы для любого возраста», — добавил собеседник «ВМ».

Что касается других популярных направлений, то в Санкт-Петербурге и Москве центральные отели городов еще не заполнены так, как это обычно бывает в новогодние праздники. Но нужно понимать, что речь будет идти о высоких ценах из-за высокого сезона.

«Не говорю про Великий Устюг, потому что он уже переполнен. Да и цена вопроса там достигает космических высот», — сообщил Мельник.

Стоимость отдыха на Байкале, в Иркутске, достигает примерно того же уровня, что и в Сочи. Поэтому, по мнению собеседника «ВМ», идеальные варианты для короткого новогоднего путешествия, которое не сильно ударит по карману и при этом будет достаточно интересным:

Петрозаводск;

Карелия;

Тюмень;

Калининград.

Новогодние праздники пролетают очень быстро, как это бывает, например, с нашим отпуском. Но у каждого будет целых десять дней, чтобы насладиться общением с близкими и друзьями и зарядиться положительными эмоциями. «Вечерняя Москва» узнала у профессионального коуча по спокойствию, лидерству и эффективности Галины Добромировой, как не потратить новогодние праздники впустую.