Что посмотреть в Нижнем Новгороде за два дня самостоятельно

Подробный гид по самым знаковым местам и непопулярным уголкам Столицы закатов.

Нижний Новгород находится на месте слияния Волги и Оки. Город был основан владимирским князем Юрием Всеволодовичем 4 февраля 1221 года. А 7 октября 1932 года город переименовали в честь земляка, пролетарского писателя Максима Горького.

22 октября 1990 года городу вернули прежнее историческое название – Нижний Новгород. Здесь можно своими глазами увидеть связь времён – прошлого и настоящего. По нашему убеждению, для этого хватит двух дней, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями и необычными традициями.

День первый. Исторический центр

Кремль Нижнего Новгорода

В 1221 году была построена первая деревянная крепость. Строительство каменного оборонительного сооружения началось в 1500 году. Кремль воздвигли лишь через восемь лет. Все работы велись под руководством архитектора Петра Фрязина, приглашённого из Москвы. За время многовекового существования никому из врагов не удалось взять кремль штурмом. Коромыслова башня как раз и свидетельствует о героизме его защитников.

По легенде, своё название башня получила в честь отважной девушки Алёны, которая с коромыслом в руках вступила в бой с неприятелем. Алёна погибла, но навсегда осталась в народной памяти.

Стоит сказать, что боевой ход – одна из исторических достопримечательностей нижегородского Кремля, которая привлекает немало туристов. К примеру, чтобы пройти самый протяжённый круговой маршрут в России, насчитывающий более 2 км, нужно преодолеть на своём пути громоздкие каменные ступени и выдержать перепады высоты до 80 м.

Вызывает восхищение разработанная система подземных ходов. В «Писцовой книге 1621-1622 годов» сообщалось, что в кремле есть «погреба и палаты каменные». Здесь, согласно этому историческому источнику, хранили «городовые и пушечные запасы».

Со дня основания кремля всё вокруг быстро менялось. Появились первые жилые дома, деревянные соборы, княжеский двор и монастырские постройки. Ближе к XIX веку нижегородский Кремль стал административным центром. Здесь обосновался военный гарнизон и нашлось место для кадетского корпуса.

Стоит посетить и Нижегородский государственный художественный музей, с 1992 года он расположился в бывшем доме губернатора. Интересно, что в 1896 году в нижегородский кремль заезжал электрический трамвай. Тогда работал фуникулёр между Часовой и Северной башнями. В 1927 году его засыпали.

Стоит упомянуть об одной достопримечательности кремля, которая появилась в годы Советской власти. 15 декабря 1940 года вблизи Георгиевской башни был установлен памятник Валерию Чкалову. На Площади Народного Единства привлекает внимание памятник Минину и Пожарскому.

Некоторые историки выдвигали гипотезу, что в строительстве нижегородского кремля лично принимал участие великий Леонардо да Винчи. Твёрдых доказательств, конечно же, не нашли, но в архитектуре угадывался стиль гениального зодчего.

Кирпичные стены толщиной в 5 м объединили в одну архитектурную композицию из 13 мощных боевых башен. Пять из них были прямоугольными и проездными, другие восемь считались глухими оборонительными. Вдобавок кремль был окружён глубоким и широким рвом. Самая укреплённая Дмитриевская башня служила главными въездными воротами. Она была усилена каменным мостом.

В качестве неприступной крепости нижегородский кремль просуществовал до XVIII века. Как главный военный форпост он был возведён из белого известняка и красного кирпича. В конце XVII века стены и башни нижегородского кремля перекрасили в белый цвет, а башенные кровли – в красный. В годы советской власти внешний облик был немного изменён. Теперь стены кремля отливали кумачовым цветом, а крыши – зелёным.

В нижегородском кремле есть несколько смотровых площадок, откуда открываются великолепные панорамные виды на Волгу и Оку. Одна из них – с подзорной трубой – находится на третьем этаже Зачатьевской башни. Отсюда можно увидеть Стрелку – живописный мыс на слиянии великих русских рек, Собор Александра Невского и город Бор.

На знаменитой Стрелке расположен стадион «Нижний Новгород», построенный к чемпионату мира по футболу – 2018. Смотровая площадка у Северной башни – ещё одно место, где можно увидеть Нижневолжскую набережную, конструкции Канавинского моста.

Также в стенах кремля открыт Государственный центр современного искусства «Арсенал».

Улица Большая Покровская

Местные жители называют её «Нижегородским Арбатом». Большая Покровская улица считается главной пешеходной артерией города. Она берёт начало с площади Лядова и заканчивается у площади Минина и Пожарского. Примечательно, что с весны 2022 года на Большой Покровской появились городовые, которые не только следят за порядком, но и выступают в роли гидов, проводят экскурсии.

В любое время года по вечерам здесь царит сказочная атмосфера. Над всей Покровкой натянуты яркие гирлянды, которые зажигаются, когда наступают сумерки. На Театральной площади расположен старейший в России Нижегородский театр драмы, открытый ещё в 1798 году.

В ходе прогулки по Большой Покровской в середине улицы может броситься в глаза светящийся трамвайный вагон, установленный в честь первых линий пассажирского трамвая. Любопытство гостей города вызывает памятник «Ложка вкуса». Считается, что это одна из самых абсурдных скульптур мира.

Нижегородская филармония

Здание было построено в 1782-1785 годах в стиле русского классицизма. Автор проекта – губернский архитектор Яков Ананьин. Вначале здесь размещались места для чиновников. После пожара 1809 года здание несколько десятков лет оставалось пустым. Затем в его стенах находился аракчеевский кадетский корпус. В советское время помещение было занято военными училищами.

В 1937 году здание реконструировали в филармонию. Её главный фасад с парадным подъездом во двор, с двумя фланкирующими портиками сложного ордера, считавшегося «украшением дворцов», устремлён на площадь Кремля. В 1962 году в её стенах прошёл первый фестиваль «Современная музыка».

Сегодня Государственная Академическая филармония имени Мстислава Ростроповича ежегодно проводит до 2000 концертов в Кремлёвском концертном зале, в музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых», в школах и на предприятиях. С 1994 года филармония проводит единственный в России ежегодный детский фестиваль «Новые имена».

День второй. Современные достопримечательности и природа

Набережная Федоровского и набережная Волги

Прогулки вдоль великих русских рек всегда интересны и ещё раз напомнят в конце пути, почему этот древний город называют Столицей закатов. Набережная Фёдоровского лежит на высоких откосах. Отсюда открывается великолепный вид на Оку, Волгу, Нижегородскую ярмарку и Канавинский мост.

Именно с Фёдоровской набережной лучше наблюдать в вечернее летнее время закаты солнца, когда оно желтеет, потом принимает красноватый цвет, а затем будто исчезает в воде. По пути можно увидеть Церковь Пророка Ильи, она была перестроена в 1655 году. Здание амфитеатра стоит рядом с памятником Максиму Горькому. Со смотровой площадки пешеходного моста над Почтовым спуском сразу же открывается прекрасный вид на храм Александра Невского.

Главная достопримечательность Нижнего Новгорода, которой гордятся его жители, – это набережная Волги. Она считается одной из самых длинных в России, её протяжённость составляет 3 км. С Чкаловской лестницы можно увидеть красоты величественной Волги. Заметим, что она построена в форме восьмёрки.

Набережная Волги имеет два уровня. Первый – это проезжая и пешеходная части. Второй уровень расположен ближе к реке. Здесь также расположился Речной вокзал, он был построен по проекту архитектора Михаила Чурилина. Белый фасад здания с большими окнами и надписью «Нижний Новгород» похож на корабль, увенчанный шпилем-мачтой.

Особый интерес туристов вызывает усадьба Рукавишниковых. Здание было построено в 1877 году, и в нём угадываются черты неоклассицизма. Дом купца Сироткина выходит окнами на Волгу. Его вестибюль с красивыми колоннами носит в себе следы работы итальянских зодчих.

Канатная дорога

Её протяжённость составляет 3661 м. Запуск дороги состоялся 9 февраля 2012 года. Нижегородская канатная дорога считается самой длинной в Европе и занесена в Книгу рекордов России.

«Канатка» решила важную проблему. Она связала Нижний Новгород с одним из значимых областных районов – городом Бором. Теперь можно добраться до конечного пункта чуть более чем за 12 минут.

В ходе короткого путешествия перед туристами предстаёт незабываемая картина: густые леса, переходящие в европейскую тайгу, величественный Печёрский монастырь и живописные окраины Бора.

Что попробовать в Нижнем Новгороде?

Местная кухня в ресторанах и кафе славится своими кулинарными изысками. Ржаной хлеб с щучьей икрой, знаменитая волжская уха, ветлужские пельмени – эти блюда приятны по вкусу каждому жителю и гостю города. Здесь также подают «кашу из топора», кулебяки и подновские соленья. «Дом пряника» на Покровке известен расписными медовыми пряниками в форме забавных зверушек и коллекционными конфетами.

5 неординарных мест Нижнего Новгорода

«Нижний Новгород — город с богатейшей историей. Придётся грамотно составить план пеших прогулок и экскурсий, чтобы успеть увидеть достопримечательности за пару дней», — Равиль Сафиулин, историк, писатель, журналист.

Парк «Швейцария»

Он открылся в 2021 году после масштабной реновации. Особенность парка, простирающегося вдоль проспекта Гагарина, заключается в том, что здесь можно увидеть нетронутую природу. За первозданный вид горожане назвали это место «Швейцарией». Именно отсюда открывается великолепный обзор на Оку.

Бусыгинский дом

Восьмиэтажный дом был построен в 1938 году в стиле сталинского ампира. Его протяжённость составляет 1130 м. Дом был назван в честь первого стахановца Нижнего города – Александра Бусыгина. Это здание считается самым длинным в городе и занимает целый квартал. В Бусыгинском доме насчитывается 59 подъездов и 450 квартир. Шесть объединённых корпусов Серобусыгинского квартала выходят на четыре улицы – Лоскутова, Комсомольскую, проспект Октября и Моторный переулок.

Щёлоковский хутор

Лесопарк, раскинувшийся на территории 3,5 км², расположен в Советском районе. Главная его достопримечательность – Музей деревянного зодчества. Здесь собраны архитектурные памятники XVII-XIX веков, которые привезли из разных уголков Нижегородской области. В летнее время Щёлоковский хутор – любимое место для отдыха. На его территории есть три пруда с благоустроенными пляжами.

«Башня-репродуктор»

Здание на улице Фрунзе, 7 построено в 1993 году. Башня с конусообразной крышей и квадратными углублениями напоминает сетку репродуктора. Стоит сказать, что это лишь одна из частей известного дома архитектора Александра Харитонова. К примеру, бросается в глаза кокошник с мозаикой, установленный над центральным входом.

Музей «Паровозы России»

Он находится в микрорайоне Сортировочный, на окраине города. Под открытым небом можно увидеть более 30 единиц техники конца XIX – начала XX века. Вагонетки, старинные локомотивы, паровозы, деревянный перрон – всё здесь напоминает о далеком прошлом.