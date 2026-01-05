«Закрой рот». Сотрудники нижегородского Кремля грубят гостям города

Поход в музей нижегородского Кремля обернулся разочарованием и испорченным настроением для нашей читательницы Екатерины и ее мужа – туристов из Симферополя. По их словам, на входе в помещение билетных касс им нахамили сотрудники и попытались вытолкать обратно на улицу.

© tourdom.ru

Конфликт произошел 3 декабря около полудня, когда Екатерина с супругом пришли покупать билеты. Несмотря на морозную погоду, большинству людей пришлось стоять в очереди на улице. Сотрудники ссылались на то, что внутри помещения не хватает места, чтобы пустить все желающих. Но Екатерина решила войти, она хотела немного согреться, но администратор принялась ее «отчитывать на повышенных тонах».

«Я ей сказала, что места достаточно, мы с мужем никому не мешаем и попросила закрыть дверь, так как было холодно. На что она сказала: "закрой рот". На мой вопрос, почему она позволяет себе так разговаривать, второй сотрудник меня толкнул и заявил: "Если вам сказали стоять на улице, значит надо стоять и не умничать"», – рассказала Екатерина.

Она сфотографировала бейджи обоих сотрудников с именами и фамилиями и прислала их в редакцию «ТурДома».

«Я была в шоке от такого отношения. Извинилась за своих коллег только сотрудница кассы, которая посоветовала не обращать внимание. Данное поведение аттестованных работников музея, которые должны знать этику и культуру поведения с гостями действительно запомнилось надолго. <…> Мы приехали из южного региона, проделали длинный путь для того, чтобы прикоснуться к древней истории России, а получили хамство и рукоприкладство», – добавила читательница.

Наша редакция направила запрос руководству музея с просьбой прокомментировать эту историю, но на момент публикации ответа не последовало. Мы обратились к ресурсам, на которых туристы делятся впечатлениями. Посетители музея оставили на «Яндекс Картах» более 12 тыс. отзывов и почти все они положительные. Претензии касаются именно работы билетных касс. О скученности в помещении и неприветливости персонала на входе писали еще в прошлом и позапрошлом годах. Упоминали и о «хамстве и грубости» сотрудников.