Объекты на курорте «Эльбрус» активно приводят к единому стилю

Порядка 60% объектов на горнолыжном курорте "Эльбрус" были реконструированы в рамках утвержденных единых архитектурных требований к объектам. Об этом в интервью ТАСС сообщил исполнительный директор института развития "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев.

© РИА Новости

«У нас разработаны и мастер-планы, и проекты планировки территории, и утверждены единые архитектурные требования к объектам [на горнолыжном курорте "Эльбрус"]. В рамках этого все новые объекты [в Приэльбрусье] проектируются и строятся уже с единым архкодом, а вот существующие объекты — <...> порядка 60% объектов мы совместно с местным бизнесом, фасадную часть привели в порядок, и уже курорт потихонечку меняет свой облик», — сказал он.

Тимижев отметил, что проект по благоустройству горнолыжного курорта "Эльбрус" рассчитан на три года.

«Это не значит, что все три года все это будет раскопано и в стройке. Мы будем его кусками [этапами] делать — <...> сделали кусок, и он уже сам по себе как этап будет существовать и функционировать», — добавил он.

Ранее в Кавказ.РФ сообщали, что к 2026 году планируется обновить и привести к единому архитектурному стилю существующие объекты горнолыжного курорта "Эльбрус".