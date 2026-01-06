Из-за ночного «ковра» в аэропорту Казани задерживается 50 рейсов

Ночные ограничения на работу аэропорта Казани, которые действовали без малого 7 часов – с 01:30 до 08:05, привели к существенным задержкам. По данным на 09:30 мск, на вылет опаздывает 24 самолета, на прилет 29. Как сообщили в Росавиации, 3 рейса вынуждены были уйти на запасные аэродромы. В их числе FZ 983 flydubai из Дубая, который приземлился в Екатеринбурге, и UJ 743 авиакомпании AlMasria из Хургады – он попал в Казань через Нижний Новогород.

Наиболее серьезное опоздание у N4 709 авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь в Краснодар сегодня в 12:25, но отправится только завтра в 05:25. На 14 часов позже улетят туристы в Египет: вылет UJ 632 авиакомпании AlMasria в Шарм-эль-Шейх вместо 03:10 состоится в 17:45.

На прилет самые существенные опоздания у UJ 631 из Шарм-эль-Шейха (15 часов), EO 776 авиакомпании «Икар» из Сургута (14 часов) и EO 726 из Астрахани (12 часов).

Примерно с 13 часов, судя по онлайн-табло аэропорта, ситуация нормализуется, число задержек значительно сокращается.

Ранее мы написали, что задержки рейсов во Внуково из-за «ковра» превышают 17 часов.