Сколько будет стоить тур по России для иностранного туриста

В среднем тур по России обойдется иностранному туристу в 200 тысяч рублей, при этом меняется портрет путешествующего по нашей стране иностранца, рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«В целом средний тур в отеле три-четыре звезды - в 200 тысяч рублей можно уложиться. Наша задача, как и для любой другой страны, заключается в том, чтобы средний чек рос. При этом мы должны повышать качество оказываемых услуг, предлагать высококачественный турпродукт», — рассказал Никита Кондратьев в интервью РИА Новости.

При этом ежегодно меняется портрет иностранца, путешествующего по России.

Например, если говорить о туристах из Китая, то среди них становится все больше молодежи 30-35 лет с достатком выше среднего. Но в части приграничного туризма портрет немного другой с точки зрения достатка, ведь там туры более дешевые, можно доехать и на автобусе до Владивостока, говорит директор департамента Минэкономразвития.

Поэтому в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" министерство проводит работу по формированию и адаптации российских турпродуктов к целевой аудитории из приоритетных стран.

«Начали с Китая и арабского мира», — отметил Никита Кондратьев.

Совместно с Центром стратегических разработок отобрано уже десять турпродуктов, которые в ближайшее время будут верифицировать у иностранных партнеров, а после этого точечно продвигать на зарубежных рынках, добавил он.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы оформили 1,2 млн электронных виз в Россию с августа 2023 года.