Что будет нового в туризме 2026 года

Ответственность туроператоров и турагентов хотят разграничить, а работу агрегаторов услуг в сфере туризма планируют взять под более строгий контроль. Соответствующие законопроекты находятся в пакете Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры на 2026 год. Законодатели и эксперты планируют обсудить механизм сбора туристического налога, чтобы он стал более эффективным. Срочных решений требует и кадровый вопрос в отрасли. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаев.

— Сангаджи Андреевич, какие из принятых в 2025 году законов в сфере туризма вы считаете наиболее значимыми для отрасли и россиян?

— В 2025 году наш комитет установил рекорд — Госдума приняла десять законов в сфере туризма. Это была действительно кропотливая работа, требовавшая согласования с федеральными органами исполнительной власти и организации встреч на разных уровнях с экспертным сообществом, бизнесом, ассоциациями и общественными организациями. Мы ее сделали.

Значимыми для отрасли я назвал бы инициативы, которыми были внесены изменения в первую часть отраслевого закона о туризме в части терминов и понятий, которыми живет сегодня отрасль.

Были обновлены понятия «туристская индустрия», «туристская услуга» и «туристский продукт». С 1996 года, когда принимался закон о туризме, туристическая отрасль сильно изменилась, и всем ее участникам в прямом смысле стало тесно в рамках тех понятий, что были описаны законом в самом начале. Под туриндустрией мы сегодня понимаем вид экономической деятельности. А турпродуктом считаем не только комбинацию услуг по перевозке и размещению. Могут быть туристские продукты, состоящие из услуг по размещению и экскурсионных услуг. При формировании турпродукта в него могут входить и другие услуги.

Мы добивались того, чтобы нормативно-правовое регулирование туризма отражало произошедшие в отрасли перемены.

Самым значимым — социально значимым — я считаю закон о формировании доступной среды или закон об инклюзивном туризме. Мы добились того, что все средства размещения, подлежащие классификации, строящиеся или уже существующие, должны стать доступными для людей с инвалидностью или ограниченной мобильностью. Во-первых, это облегчит отдых и организацию путешествия для широкого круга туристов, так как практика показала, что доступной средой активно пользуются не только инвалиды.

Во-вторых, какими бы затратными ни показались эти обязательства для бизнеса, клиентура будет постоянно расти — за счет участников СВО, семей с детьми, туристов серебряного возраста, а значит, доходы вырастут тоже.

В-третьих, в долгосрочной перспективе доступная среда объектов показа и средств размещения создаст положительную репутацию всей российской туристической отрасли, что может притянуть к нам большее количество иностранных туристов.

— Что показал первый год реализации закона о туристическом налоге? Насколько он эффективен и планируется ли корректировка?

— Налоговый период еще не завершился, и мы пока еще в процессе сбора информации от регионов. В общих чертах ситуация выглядит так: туристический налог пришел на смену курортному сбору. Курортный сбор вводился в качестве эксперимента в четырех регионах и зарекомендовал себя довольно успешно. Мы планировали после окончания периода действия эксперимента расширить его уже на всю страну и даже подготовили проект закона о туристическом сборе. Главная особенность сбора заключается в том, что собранные средства идут исключительно на развитие туристической инфраструктуры. Это окрашенные деньги, они не уходят в общий бюджет, не распределяются на другие нужды, а значит, шли на обустройство территорий, районов, регионов как будущих точек притяжения.

В случае с турналогом практика иная. Туристический налог ввели с 1 января 2025 года как местный налог — то есть деньги поступают непосредственно в бюджеты муниципальных образований. Муниципалитетам предоставлены широкие полномочия для определения условий взимания налога — в вопросах оказываемых услуг, категорийности, сезонности, объема льгот, а также оставлено право снижать максимальную ставку в случае необходимости.

Собранные при этом деньги могут идти на решение любых проблем, связанных с экономическим развитием конкретных муниципальных образований — обязать их направлять средства исключительно на поддержку туринфраструктуры не получится.

На данный момент есть сведения о 12 576 плательщиках и 387,4 миллиона рублей, собранных на местах. В некоторых регионах, в частности Москве, Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Калужской, Курской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тюменской, Ярославской областях и некоторых других регионах, турналог не вводился. В ряде случае это было продиктовано желанием присмотреться к практике взимания налога, в ряде других, как, например, в Москве, — отсутствием целесообразности.

Напомню, что плательщиком туристического налога является средство размещения, а не путешественник. Туристический налог собран со средств размещения по итогам оказания ими услуг 22 миллионам человек. При этом около 0,5 миллиона человек положены федеральные льготы, а еще миллиону человек — льготы региональные, следовательно, на услуги этим категориям населения налог не начислялся.

На данный момент при общей положительной оценке турналога сам механизм сбора вызывает вопросы, которые регулярно поступают в Комитет Госдумы по туризму. В этой связи мы планировали после окончания налогового периода провести отдельное мероприятие, посвященное турналогу, чтобы обсудить с участниками отрасли назревшие вопросы.

— Как обстоят дела в кадрах для туристической сферы и какие предложения обсуждают?

— Вопрос кадрового наполнения отрасли стоит остро. По данным Министерства экономического развития и Министерства труда и социальной защиты, кадровый дефицит в туризме составляет больше 300 тысяч человек. К 2030 году это будет уже 437 тысяч, согласно уточненному прогнозу Высшей школы экономики. Российские образовательные организации среднего и высшего профиля выпускают ежегодно до 276 тысяч специалистов в сфере туризма и гостеприимства. Но только 15--20 процентов выпускников вузов устраиваются на работу по профессии. В СПО процент трудоустройства выше — до половины всех выпускников.

Дефицит наблюдается по всем специальностям, начиная с линейных работников и заканчивая администраторами и управляющими гостиниц. Рост отрасли опережает подготовку кадров, что приводит к нехватке квалифицированных специалистов. Прием 2024/2025 года по программам СПО показал, что количество заявлений о поступлении на туристские специальности в четыре раза больше, чем количество мест, которые могут обеспечить колледжи.

Приемная кампания 2024/2025 года также показала, что самым популярным направлением подготовки в колледжах стала программа «Туризм и гостевое дело», на нее подали заявления около 90 тысяч абитуриентов, а поступили только 21,7 тысячи. На мой взгляд, такой спрос на эту программу вызван большим количеством бюджетных мест, а с другой стороны, ее универсальностью. Освоение такой программы дает возможность выпускнику работать сразу по нескольким туристическим профессиям.

По данным Минпросвещения, программы СПО по туристским специальностям осуществляют около 1,3 тысячи колледжей.

Для снижения напряженности на рынке труда в туриндустрии необходимо работать над совершенствованием системы обучения путем создания практико-ориентированных программ, которые должны быть адаптированы под актуальные запросы бизнеса и предполагать обязательное прохождение практики на территории будущего работодателя, а также увеличением бюджетных мест на обучение.

По количеству поданных заявлений мы видим, что желающих учиться по туристическим специальностям достаточно много, но большинство не может поступить из-за нехватки бюджетных мест. Актуальным является внедрение программ повышения квалификации с использованием цифровых платформ, включая появление центров компетенций в сфере туризма во всех федеральных округах, а также введение мер, направленных на повышение престижа туристских профессий.

— Как идет процесс легализации гостевых домов? Какие трудности возникли и какие решения предлагаются?

— Процесс идет — за неделю в реестре появляется несколько десятков и даже сотен новых объектов: на 15 декабря в реестре было зарегистрировано 3350 гостевых домов, на 25 декабря — уже 4455 гостевых домов. Легализация деятельности гостевых домов стала действительно значимым для отрасли шагом — у владельцев домов появилась возможность вести бизнес на законных основаниях, у турагрегаторов — возможность распространять информацию о таких средствах размещения, у туроператоров — включать эти варианты в туристическое предложение. Гостевые дома подлежат обязательной классификации, но при этом им не присваивают категории звездности. Если гостевой дом включен в реестр, он платит туристский налог, как и все классифицированные средства размещения.

На данном этапе мы собираем экспертизу, следим за правоприменением. В регионах, где проходит эксперимент, вопросы есть, они регулярно поступают в наш комитет вместе с предложениями об изменении условий проведения эксперимента. В большинстве случаев они касаются статуса земельных участков, этажности, коммунальных тарифов. Поступают и запросы от регионов с пожеланием присоединиться к эксперименту. Согласно принятому Госдумой закону, с 1 сентября 2026 года в нем примут участие еще четыре региона — Астраханская область, Нижегородская область, Адыгея и Бурятия.

— Что в законотворческой повестке комитета на 2026 год?

— Весенняя сессия станет последней для Думы VIII созыва, поэтому главными задачами станут доработка и принятие внесенных законопроектов. Среди первых я назвал бы проект закона о национальной системе туристических троп — законопроект, который не был принят в осеннюю сессию, так как его положения потребовали дополнительных согласований с федеральными органами исполнительной власти. Сразу после Нового года мы продолжим работу над ним.

Ждет законодательного урегулирования вопрос разграничения ответственности туроператоров и турагентов. Также необходимо проработать принципы деятельности туристических агрегаторов — в свете разграничения их полномочий и сферы ответственности от туроператоров и турагентов, и в рамках появления в туризме единой цифровой платформы.

Отдельным законопроектом планируется урегулировать горнолыжный туризм и принципы обеспечения безопасности туристов в горах. Это проект еще на стадии разработки, он пока не внесен в Государственную Думу.

Разрабатывается проект закона, предполагающий регулирование туристских услуг, в частности, ограничение возможностей для двойного бронирования — так называемого овербукинга. Важной инициативой, предлагаемой депутатами Думы, станет законопроект о регулировании деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, оказывающих услуги на языке жестов — я бы назвал его логичным продолжением принятого в 2025 году закона об инклюзивном туризме. Мы выступаем не только за доступность туристической инфраструктуры, средств размещения и объектов показа, но и за доступность туристских услуг.

Наконец, не теряем надежды на внесение в Думу Правительством нового закона о туризме. Принимаемые сейчас законы и изменения отраслевого закона о туризме — будущие положения нового отраслевого закона.