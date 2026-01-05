Насколько станет дороже путешествовать в 2026 году

Год Лошади, несмотря на всю ее прыть, явно не сулит турбизнесу захватывающих дух скачек. Скорее, наоборот. Кобыла может взбрыкнуть и дать копытом в лоб. «Руссо туристо» будут реже ездить отдыхать как за границу, так и по родной стране. Это прогноз специалистов.

Гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин на XXI съезде Российского союза туриндустрии рассказал, что объемы перевозок РЖД падают. Цены на отдых выросли. Плюс форс-мажор.

Снижение турпотока в минувшем года в Анапу сразу на 60%, например, случилось из-за загрязнения Черного моря в результате аварии танкеров с нефтью. Сказалась и нестабильность авиасообщения.

А в 2026 году к негативным факторам добавится переход туркомпаний на оплату НДС.

Александр Подпятников, директор уральского агентства А5Travel, работает в сфере туризма четверть века:

— Трэвел-индустрия — это лакмусовая бумажка в отношении состояния экономики России.

«СП»: Значит, можете дать прогноз на 2026 год.

— Сейчас тенденция сэкономить или совместить отдых с работой — при поездках по России. Используют накопленные бесплатные мили. Есть спрос на недорогой отдых: короткие туры на 3−5 дней. Чаще всего в таких поездках есть деловая или историческая подоплека.

«СП: Куда именно ездят в России?

— Алтай, например. Новый тренд — Териберка (Мурманская область). Диковатый край, но большим спросом пользуется. С января запускается «Уральский экспресс» в ретро-стиле. Одна из остановок — музей старой автомобильной техники в Екатеринбурге.

«СП»: Перенос в Екатеринбург Всемирного фестиваля молодежи может привлечь туристов? На фестиваль ожидается 10 тысяч российских и зарубежных гостей.

— Да, это будет большим толчком.

«СП»: Не слишком дорогими выходят поездки по России?

— Цены на билеты растут. По России все же ездить дешевле, чем за границу. Но если лететь за рубеж не регулярными авиарейсами, а чартерами, цены сопоставимы.

Летом в Турции или Египте может получиться дешевле Краснодарского края. А сервис на российском юге хуже зарубежного.

«СП» В Сочи тоже?

— Сочи в 2025 году сильно недополучил туристов из-за высоких цен в отелях и налетов беспилотников. Там есть классный новый отель, но летом 10 дней проживания стоили 600 тысяч рублей!

«СП»: Если говорить о зарубежном отдыхе, Китай перспективен?

— Китай набирает сумасшедшие обороты благодаря открытости, безвизовому режиму. Хайнань мы знали и раньше.

Но теперь интерес к Гуанчжоу, Шэньчжэню, где высок уровень технологий. Но есть проблемы с коммуникациями. Китай, на мой взгляд, пока не готов к приему массового российского туриста.

«СП»: Говорят, что организовать отдых самостоятельно дешевле, чем через турагентства.

— У турагентств есть доступ к блочным авиабилетам (они дешевле, чем билеты при перелетах регулярными рейсами). Кроме того, не во все страны реально улететь самостоятельно. Плюс информация в интернете про отели за рубежом не всегда бывает объективной. Турагентства надежнее.

Специалист в сфере туризма из Челябинска Лариса Чепалова объяснила систему ценообразования:

— На зарубежные направления почти вся «полетка» теперь на иностранных авиакомпаниях, которые диктуют цены. Весомого снижения цен на зарубежные курорты нет. Разве что сезонное.

«СП»: Куда в 2026 году россияне отправятся на отдых?

— Массовый туризм ориентирован на зарубежный отдых. Конечно, Китай будет развиваться. Из Екатеринбурга есть прямой перелет в Пекин с 8 января. В Хайнань как летали, так и будут летать. Но есть и другие города Китая.

Уральцы активно летают во Вьетнам, больше, чем в Египет. Традиционные направления типа Турции, Египта и в 2026 году, думаю, будут пользоваться спросом.

Популярны останутся Шри-Ланка, Гоа (Индия). Но вопрос в платежеспособности туристов. Более платежеспособные туристы выбирают Сейшелы, Мальдивы, Эмираты. Хотя в Эмиратах можно найти и эконом-варианты.

«СП»: Что из новых зарубежных направлений?

— Оман. Там отличные отели. Это пляжный отдых, в том числе на островах, включая насыпные.

«СП»: Часть стран Европы тем временем закрыли въезд для россиян.

— Из европейских направлений остались доступны для россиян Греция, Кипр, Испания, Италия, Франция и Венгрия.

Но визу в страны Европы получить стало существенно сложнее. И стоимость на перелет выше, так как прямых перелетов в эти страны из России больше нет. Только через Турцию или другие страны.

«СП»: В России направления отдыха традиционные?

— В России традиционно есть спрос на Сочи. Хотя там средний чек упал. Многие государственные семинары перенесли в Питер, и людей с деньгами в Сочи стало меньше. Спрос на Анапу снизился из-за известного разлива нефтепродуктов.

Зато Туапсе — недооцененный курорт. В него будут вливать деньги. Ожидаю рост количества туристов. Неплохо развивается Дагестан из-за приемлемых цен. Хотя это специфическое направление.

«СП»: Байкал, Алтай?

— Байкал и Алтай пользуются устойчивым спросом — и если лететь самолетом, и автобусные туры. То же можно сказать про Казань, Самару, Нижний Новгород. Автобусные туры привлекательны ценой. Но они требуют от туристов определенной психологической подготовки. Преимущественно в такие туры ездят либо студенты, либо люди в возрасте за 50 лет.

«СП»: Внутренний туризм развивается? Раз закрылся ряд заграничных направлений отдыха.

— В межсезонье в том же Сочи хорошо отдыхать. Но в Сочи не хватает аквапарков, развлекательных парков. В целом нет развития.

Конечно, ухудшают туристическую атмосферу атаки дронов. Многие мои постоянные туристы, привыкшие отдыхать в Сочи, вынуждены отказаться от этого направления, сменив его на Абхазию или Турцию.

«СП»: Есть интерес к России иностранных туристов?

— Въездной туризм в России слабый. Европейцев больше не предвидится. Раньше были финны в Питере, теперь их нет по понятным причинам.

Китайцев становится больше, но главным образом в Москве и Питере. Даже в Сочи, куда я сама часто летаю, китайцев не видела. Возможно, индусов будет больше, опять же в Москве, Питере и возможно, в Сочи.

«СП»: Китайцы вроде бы интересуются не только нашими столицами.

— На Урале размышляли о китайских туристах, но отельной базы под это нет. Та, что есть, закрывает только местный внутренний спрос. Во въездной туризм нужно вкладывать деньги. Разрабатывать программы, обучать гидов, говорящих на иностранных языках. Увы, Россия пока не особо стремится развивать въездной туризм.

«СП»: Возможно, с учетом развития политических и экономических связей с Китаем всё изменится?

— У нас красивая страна, есть что показать. Но нужно финансирование. Наш туристический рынок должен быть привлекательным и конкурентоспособным для иностранцев, сравнивающих цены в разных странах.

Хорошо, что развили Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области). Возможно, туда повезут китайцев. Но нужно активно презентовать российский турпродукт, заключать договора с китайскими операторами. Это большая серьёзная работа.

«СП»: В целом туристический поток россиян набирает силу или ослабевает?

— Скорее, идет расслоение на «делюкс» и «эконом». Раньше были массовые туры в Турцию, теперь этот рынок просел. Покупательная способность населения в России сильно падает. Даже по автобусным турам это чувствуется. Случается, что люди заказывают туры, а потом звонят и отказываются, потому что им задерживают зарплату.