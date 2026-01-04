Что привезти из Ханты‑Мансийска: гид по уникальным сувенирам

Поездка в Ханты-Мансийск – отличная возможность познакомиться с культурой коренных народов Севера и привезти домой настоящие сокровища Югры. «ФедералПресс» подготовил подробный обзор самых необычных сувениров и гастрономических деликатесов региона, которые стоит поискать в первую очередь для себя и своих близких.

Брендовая одежда с северным характером

Югра развивает собственные модные бренды, которые отражают специфику региона. Бренд «ЛУИСЕВЕР» от Ольги Кантемир шьет одежду, вдохновленную северным романтизмом. Коллекции бренда привлекают как молодежь, так и более зрелую аудиторию.

«Ёмас» – комфортная аутентичная одежда на каждый день, которая подходит для местного климата.

«Ам» – удобная одежда с традиционными узорами коренных малочисленных народов Севера. Название бренда на мансийском языке значит «Я».

«PAN Streetwear» – проект братьев Мелиховых из Пыть-Яха, создающих стильную одежду с религиозными мотивами.

«YUGRA ДАРАМИ ВЕЛИКАЯ» – коллекция одежды из натуральных материалов. Бренд предлагает футболки, шоперы и бейсболки в ярких цветах с оригинальным дизайном. Пользуются популярностью шелковые платки с северными мотивами.

«Сури» – одежда, вдохновленная древними мотивами вышивки остяков и вогулов.

Гастрономические сувениры

Также Югра славится деликатесами. Визитной карточкой региона стали кедровые орехи, которые используют для создания десертов: от ореховой сгущенки до мармелада.

Варенье из шишек и шишки-мармеладки – необычные сладости с характерным хвойным ароматом. Местные мастера при термической обработке шишек сохраняют все их полезные свойства.

Полезным подарком из Югры станут ягоды, которых тут великое множество. Черная смородина, брусника, клюква, черника и морошка не только вкусны, но и содержат витамины, которые поддержат иммунитет на протяжении длительного периода.

Среди мясных деликатесов как у туристов, так и у югорчан остается популярным главный мясной специалитет региона – оленина. Ее подают в виде строганины – тонко нарезанного замороженного мяса, есть полагается с солью и черным перцем.

Также большой выбор подарков-угощений среди рыбной продукции. В округе продают пряного омуля, сочную и нежную нельму и не менее нежного и жирного муксуна. Стоит уделить внимание царской рыбке – сосьвинской селедке (тугуну), которую подавали на стол Петру I, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Югры Руслану Кухаруку. Также можно купить рыбу холодного и горячего копчения или в консервах от местных производителей. Особым деликатесом является соленая щучья икра.

Традиционные сувениры и подарки

Оригинальным подарком станут деревянные изделия от местных мастеров. В Ханты-Мансийске можно приобрести предметы декора из бересты, кухонную утварь, головоломки, плетеные корзины и хлебницы. Почетное место среди сувениров в Югре занимают изделия из кости.

В качестве подарка подойдут:

изделия из бивня мамонта;

украшения;

поделки из клыка медведя;

традиционные амулеты;

куклы-обереги «Акань»;

изделия из рыбьей кожи;

предметы из шкур животных.

В Ханты-Мансийске во многих сувенирных лавках продается оригинальный сувенир – нефть в колбочках в подарочной упаковке. Такие сувениры продают в окружном Музее геологии, нефти и газа, в «Карте Сокровищ» в Сургуте и «Северной гильдии мастеров» в Советском.

Местные мастера создают не только красивые, но и функциональные подарки, которые сохранят память о поездке в Югру. Каждый сувенир несет в себе частичку северной культуры и традиций коренных народов региона.