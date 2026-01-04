Аналитики подсчитали траты россиян на дорожные наборы для путешествий

Собрать минимальный дорожный набор для путешествий, куда входят пауэрбанк, сумка, маска для сна и другие полезные в поездках предметы, обойдется в среднем в 3700 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики «Атол».

Внешние аккумуляторы, востребованные в длительных переездах и путешествиях, в среднем приобретали за 1 600 рублей. Это на 7% дороже, чем в 2024 году. Спрос на портативные зарядные устройства вырос на 10%», выяснили аналитики. Аксессуары для комфортного сна в дороге показали заметный рост интереса со стороны покупателей. Число покупок масок для сна увеличилось на 39%. Спрос на подушки для путешествий вырос на 65%.