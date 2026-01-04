Сколько туристов посетило Казанский кремль в 2025 году

В пресс-службе отметили стабильность показателей посещаемости. На 2026 год запланированы масштабные работы по обновлению экспозиций

Музей-заповедник "Казанский Кремль" сообщил о результатах туристической активности за 2025 год. По предварительным данным, объект посетили около 4,4 млн человек, сообщает ТАСС.

Для сравнения, в 2024 году количество туристов составило примерно 4,5 миллиона человек.

В пресс-службе отметили стабильность показателей посещаемости. На 2026 год запланированы масштабные работы по обновлению экспозиций. В частности, намечен локальный ремонт Музея естественной истории Татарстана и реэкспозиция залов "Черное золото планеты" и "Кладовая недр".

Важным событием станет открытие в центре "Эрмитаж Казань" выставки "Николай II: семья и престол" из коллекции Государственного Эрмитажа. Руководство музея рассчитывает сохранить текущий уровень интереса туристов в предстоящие годы.

