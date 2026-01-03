На Красной Поляне в Сочи поднялись цены на такси

Снегопад в Сочи на минувшей неделе создал массу проблем как жителям, так и туристам. Самые большие – в горном кластере. Пробки на Красной Поляне начались еще вчера, когда люди до 6 часов выбирались из транспортных заторов. Коллапс на дорогах продолжается и сегодня – тысячи отдыхающих желают провести новогодние праздники в горах.

В соцсетях пожаловались на невозможность выехать из потока машин. «Все стоит глухо, свернуть невозможно, даже бросить машину нельзя». Чтобы меньше зависеть от дорожных условий, туристам предлагают больше двигаться пешком. В паблике подсказали, что есть очищенный от снега тротуар вдоль реки Мзымта – от «Розы Хутор» через «Альпику» до «Лауры».

Опытные сразу поняли, что соваться в горы на своем транспорте – терять время и нервы. Один из туристов рассказал, что, оценив обстановку, оставил авто в Адлере и поехал на автобусе – прогулялся по Эсто-Садку, «Розе Хутор», посидел в кафе, а затем вернулся на битком забитой электричке в обществе дам «подшофе», распевающих песни.

Туристы из Санкт-Петербурга приехали на курорт «Газпром» на «Ласточке». Добраться до аквапарка не получилось: не смогли вызвать такси, а дорога оказалась не чищена.

Судя по свидетельствам желающих покататься на лыжах, цены на такси доходили до 2 тыс. руб. за короткую поездку. В частности, такую стоимость озвучили от Эсто-Садка до «Розы Плато», где ехать не более 15 минут. При этом время ожидания машины и поездки – непредсказуемы.

В дополнение ко всему на автодороге Адлер – Красная Поляна синоптики предсказывают лавинную опасность, которая сохранится и завтра на высотах до 500 м.

